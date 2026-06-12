Kratki animirani film Pahorjeva Julka na festivalu v Šanghaju (FOTO)

Na mednarodnem filmskem festivalu v Šanghaju, ki bo potekal od 12. do 21. junija, se je v tekmovalni program kratkih filmov uvrstil tudi animirani film Julka italijanske režiserke Valerie Cozzarini. Premiera filma bo v nedeljo, 14. junija, ob prisotnosti režiserke, ki je tudi scenaristka filma. Zgodba za scenarij temelji na črtici pisatelja Borisa Pahorja Metulj na obešalniku. Julka je osemletna deklica, ki govori slovensko in ima dva prijatelja, Danila in Marka, s katerima so nerazdružljivi. Njihovo življenje se drastično spremeni, ko fašistični režim prepove uporabo lokalnih in manjšinskih jezikov ter začne obdobje preganjanja in zatiranja. Nekega dne učitelj sliši Julko v razredu govoriti slovensko, zato jo kaznuje in z nasiljem uveljavi svoj pretirani nacionalizem, vsebino filma razkriva Slovenski filmski center (SFC).

Ima dva prijatelja, s katerima so nerazdružljivi. FOTO: Arsmedia

Jezikovno vsiljevanje

»Jezik kot del identitete in njegova negacija kot oblika travmatičnega nasilja s poudarkom na vidiku jezikovnega vsiljevanja kot orodja dominacije ta kratki film presega svoj specifični kontekst in pridobi univerzalni pomen,« o svoji stvaritvi pove režiserka. Glasove v filmu so likom posodili Thais Cherbava Massi (Julka), Paolo Fagiolo (učitelj), Matic Margon (Danilo), Adam Gherghetta (Marko) in Irena Tomažin Zagoričnik (mama).

Julka je osemletna deklica, ki govori slovensko. FOTO: Arsmedia

Valeria Cozzarini je režiserka, animatorka in slikarka, rojena 1981 v Maniagu v Italiji. Diplomirala je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah. Že med študijem je začela eksperimentirati z animacijo. Leta 2008 se je udeležila Evropskega izobraževanja za animacijo v Halleju v Nemčiji in leto kasneje je bila izbrana za fondacijo Bevilacqua la Masa artists' studios v Benetkah. V tujini si je nabrala dragocene izkušnje, med drugim Centru za umetnost in medije v Karlsruheju v Nemčiji, o njej zapiše SFC. Je multidisciplinarna umetnica, ki dela tudi kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami.

Nekega dne jo učitelj sliši govoriti slovensko v razredu, zato jo kaznuje. FOTO: Arsmedia

Film je nastal pod okriljem produkcijske hiše Arsmedia, zanj Boštjan Ikovic. Koproducent je tudi RTV Slovenija, film je med drugim finančno podprl SFC. Glavna animatorka je režiserka, za montažo pa je poleg nje skrbel Teo Rižnar, ki je tudi producent vizualnih učinkov. Direktor fotografije je Miloš Srdić, skladatelj Teho Teardo, nadzornik vizualnih učinkov Erik Margan, strokovna sodelavka na scenariju Lubomira Stayanova, scenograf Janez Prohinar, kostumografinja Jelena Proković, oblikovalka maske Anja Borchi, oblikovalca zvoka Julij Zornik in Samo Jurca in direktorica filma Sandra Ržen.

Mednarodni filmski festival v Šanghaju (SIFF), ki je prvič potekal med 7. in 14. oktobrom 1993, velja za enega najpomembnejših in največjih filmskih festivalov v Vzhodni Aziji.