SVET FILMA

Kritiki so izbrali: Ena bitka za drugo je veliki zmagovalec

Podelitev nagrad po izboru kritikov velja za uvod v sezono nagrad, katere vrhunec so oskarji.
Film z Leonardom DiCapriem odkrito meri tudi na oskarja. FOTO: Tv spored-service

Paul Thomas Anderson je prejel nagrado za najboljšega režiserja. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Timothee Chalamet je premagal Leonarda DiCapria v bitki za najboljšega igralca. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Ju. P., STA
 7. 1. 2026 | 07:29
Film Ena bitka za drugo je veliki zmagovalec letošnjih nagrad po izboru kritikov (Critics Choice Awards), ki so jih te dni podelili v Santa Monici v Kaliforniji. Politični triler z Leonardom DiCapriem v glavni vlogi je prejel nagrado za najboljši film, Paul Thomas Anderson pa je bil nagrajen za režijo filma in za najboljši prirejeni scenarij. Nagrado za najboljšo glavno moško vlogo je prejel Timothee Chalamet za film Marty Supreme. V filmu, ki ga je režiral Josh Safdie, je upodobil legendarnega igralca namiznega tenisa Martyja Reismana iz 50. let minulega stoletja. Za najboljšo glavno žensko vlogo je bila nagrajena Jessie Buckley za vlogo žene Williama Shakespeara v zgodovinski drami Hamnet.

Za vlogo pošasti

Grozljivka Grešniki, ki je veljala za favoritko za številne najpomembnejše nagrade, se je morala zadovoljiti z nagradami za najboljši izvirni scenarij, mladega igralca, ki jo je prejel Miles Caton, glasbo, kasting in igralsko zasedbo. Film Frankenstein režiserja Guillerma del Tora je osvojil štiri nagrade, med drugim nagrado za najboljšo moško stransko vlogo, ki jo je prejel Jacob Elordi za vlogo pošasti. Amy Madigan je za grozljivko Weapons prejela nagrado za najboljšo žensko stransko vlogo. Film Tajni agent, ki ga je režiral Kleber Mendonca Filho, je osvojil nagrado za najboljši tujejezični film.

22. JANUARJA bodo razglasili nominirance za oskarje.

Med televizijskimi formati so slavile Pittsburška bolnišnica, ki je osvojila nagrado za najboljšo dramsko serijo, hollywoodska satira The Studio z nagrado za najboljšo komično serijo in serija o vrstniškem nasilju Adolescenca, ki je prejela nagrado za najboljšo miniserijo. Za najboljšo skladbo je razglašena Golden iz filma KPop Demon Hunters, ki je postal tudi najboljši animirani film, za najboljšo pogovorno oddajo so kritiki izbrali Jimmy Kimmel Live! Enaintrideseta podelitev nagrad filmskih kritikov za filmske in televizijske dosežke po izboru kritikov je v Santa Monici četrto leto zapored povezovala Chelsea Handler. Podelitev velja za uvod v sezono nagrad, ki jo bo že v nedeljo nadaljevala podelitev zlatih globusov, dan zatem pa bodo začeli za svoje favorite glasovati člani Ameriške filmske akademije. Nominirance za oskarje bodo razglasili 22. januarja, podelitev kipcev pa bo kot vrhunec sezono nagrad sklenila 16. marca.

film Hollywood nagrade kritiki critics choice awards
09:22
Novice  |  Slovenija
PORTAL ZVEM

Upokojenske organizacije kritične do digitalnih novosti v zdravstvu: »Gre za socialni eksperiment«

ZD Ljubljana je paciente konec leta obvestil o novostih, zaradi katerih pa bodo po mnenju organizacij zlasti starejši močno prikrajšani.
7. 1. 2026 | 09:22
09:12
Novice  |  Svet
VENEZUELA

Trumpa vprašali, kdo je zdaj glavni v Venezueli: odgovoril le z eno besedo

Razkril je skupino ameriških uradnikov, ki bodo sodelovali pri ameriškem upravljanju Venezuele.
7. 1. 2026 | 09:12
09:10
Novice  |  Svet
NENADOMA IZGINILA

Julija se je postavila na stran Ukrajine, zdaj mora za 19 let v zapor

V Moskvi so Julijo Lemeščenko zaradi načrtovanja sabotaž brez milosti obsodili.
7. 1. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Obstaja le ena bolezen – odtujenost (Suzy)

Ste vedeli, da se prav vsak organ in sistem v telesu v našem življenju večkrat popolnoma obnovi?
7. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
MAMA IN SIN

Zakaj se Melania Trump sramuje Barrona?

Kritike na račun Melanie Trump letijo zaradi zaščite zasebnosti njenega sina.
7. 1. 2026 | 09:00
08:47
Novice  |  Slovenija
DO 70 CENTIMETROV!

Višina snežne odeje: toliko ga je zapadlo po slovenskih krajih, ponekod največ v zadnjih 8 letih!

Največ snega je zapadlo na Notranjskem in na jugovzhodu države, v povprečju med 15 in 30 centimetri. Bilo je mrzlo, Slovenija je bila ves dan pod minusom, zato se je sneg takoj oprijel podlage. Ker so pred nami mrzli dnevi, bo v petek po šoli čas za delanje snežakov.
7. 1. 2026 | 08:47

