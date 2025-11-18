Kultna oddaja se vrača: Lado Bizovičar spekel Magnifica kot še nikoli

Po več letih premora se je na oder vrnila kultna oddaja Na žaru z Ladom Bizovičarjem – in to v velikem slogu. Pred razprodano dvorano Gospodarskega razstavišča je Lado na žar posadil legendo slovenske glasbe Roberta Pešuta - Magnifica, ob sebi pa zbral tako pisano druščino, kot so pisane Magnificove srajce.

Magnifico je tik pred dogodkom priznal, da ga je vendarle malo stiskalo: »Imam problem, ker ne znam skrivati svojih čustev. Po moje, če bom v zadregi, mislim, da se bo na daleč videlo.« A skrbi so bile odveč – od prve minute je dvorano polnil glasen smeh, Lado pa je kot pravi žar mojster poskrbel, da se je dobro razpoloženje stopnjevalo iz minute v minuto. »Nekajkrat sem se res nasmejal, prav nerodno mi je bilo, da se smejim, medtem ko se delajo norca iz mene. Res mi je bilo smešno. Duhovit večer je bil, publika je to tudi pokazala, in to je bil naš namen,« je z nasmeškom komentiral Magnifico.

Težko bi bilo drugače, saj so se na odru v njegovo čast zbrala imenitna imena iz literarne, glasbene in duhovne sfere. Žarili so ga Mila Peršin, Desa Muck, Jože Robežnik, Nuška Drašček, Goran Vojnović, Bojan Cvjetićanin, duhovnik Klemen Balažič in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Magnifico jim ni ostal dolžan, presenečenj pa ni manjkalo, saj so večer začinili tudi skriti gostje.