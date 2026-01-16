Kultna polka Štajerc naš je very good znova zažarela v ženski izvedbi

Pred več kot četrt stoletja je takratni Ansambel Sredenšek sekstet, ki je bil zelo znan v tujini, posnel priredbo ene največjih narodnozabavnih uspešnic z naslovom Štajerc naš je very good. To polko je v originalu izvajal avstrijski ansambel Die Stoakogler trio, naslov je bil Steierman san very good, fantje pa so jo posvetili njihovemu hollywoodskemu Štajercu Arnoldu Schwarzeneggerju. Omenjena viža je še vedno priljubljena in še zdaleč ni pozabljena, o čemer priča tudi to, da sta jo ponovno posneli oziroma priredili Korošica Ana Dušica in Oplotničanka Amanda Lipuš, ki je dolgo živela in pela v Nemčiji, po vrnitvi v Slovenijo pa se je posvetila družini, zapoje pa le še tu in tam. Zdaj sta Dušica in Amanda združili moči in na novo posneli to znano vižo, ki je prežeta z iskrivostjo, veseljem in žarom, ki ga je mogoče čutiti le pod Pohorjem.

»Pesem sva posneli pri glasbenem producentu Davidu Sredenšku, ki je s svojim občutkom za melodičnost in toplino poskrbel, da skladba zveni točno tako, kot mora. Seveda sva poskrbeli tudi za videospot, v katerem pa se nama je, za piko na i, pridružil znan štajerski glasbeni Jože Sadek in s svojo energijo dodatno obogatil zgodbo,« pravita pevki. Sodelovanje je obema prineslo veliko veselja in ju je še dodano napolnilo z energijo. »Ko se združijo glasba, prijateljstvo in štajerski temperament, nastane nekaj, kar ogreje dušo in razveseli srce,« skleneta.