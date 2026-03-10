Kultni švicarski bogovi bodo danes v Kinu Šiška

V ljubljanski Kino Šiška nocoj prihaja kultna švicarska zasedba The Young Gods, katere ustvarjanje je skozi desetletja pustilo trajen vpliv na sodobno glasbo in glasbenike po vsem svetu. Tako kot ob svojem zadnjem obisku leta 2019 bodo švicarski bogovi industrijske glasbe tudi tokrat predstavili svež material z nove plošče Appear Disappear, ki predstavlja vrnitev k surovim, agresivnim koreninam skupine, ki prepleta urgentnost rocka in silnost elektronike.

The Young Gods so nastali leta 1985 v švicarskem Fribourgu. Prvotno zasedbo skupine so sestavljali pevec Franz Treichler, klaviaturist oziroma semplerjevec Cesare Pizzi in bobnar Frank Bagnoud. Večino svoje zgodovine je skupina ohranjala format tria s pevcem, semplerjevcem in bobnarjem, čeprav se je zasedba večkrat spremenila. Treichler je edini stalni član skupine; v trenutni zasedbi sta še Pizzi, ki je vmes nekaj let »manjkal«, in bobnar Bernard Trontin.

Skupina že od vsega začetka uporablja semplanje kot orodje za ustvarjanje in nastope v živo, skladbe pa gradijo z obdelanimi vzorci električne kitare, konkretno glasbo, klasičnimi vinjetami in elektroniko. FOTO: Jure Matoz

Glasba skupine v veliki meri temelji na semplanju in manipulaciji zvoka; njihove skladbe so sestavljene iz različnih semplov (vzorcev zvoka), kot so distorzirani kitarski rifi in godalni deli, besedila pa so večinoma v francoščini in angleščini. Njihove kasnejše izdaje so vključevale elemente ambientalne in elektronske glasbe. Zvok skupine The Young Gods so opisovali kot industrijski rock, industrial, avant-rock, postindustrijsko glasbo in »sampledelic rock«, medtem ko pevec in kitarist Treichler daje prednost izrazu »elektronska rock glasba«. Njihov pristop k rock glasbi je vplival na številne glasbenike, kot so David Bowie, The Edge, Devin Townsend, Mike Patton. Skozi leta so plošče izdajali pri vizionarskih založbah, kot so Ipecac, Play It Again Sam, Wax Trax! in Interscope.

Franz Treichler na odru Kina Šiška pred leti FOTO: Jure Matoz

Pred The Young Gods bo nastopil švicarski orkestralni art-pop ansambel Tout Bleu, ki je v osnovi kvartet, a redno sodeluje z ustvarjalci z različnih področij. Njihov najnovejši album You Are Tree prinaša glasbo, ki žari kot luč na koncu tunela in se vrže radosti v objem, hkrati pa nosi težo let in čustvenih brazgotin, so še zapisali v Kinu Šiška