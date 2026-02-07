Kultura za vse generacije: brezplačni ogledi, delavnice in odprta vrata mariborskih ustanov

Maribor je Prešernov dan zaznamoval s slovesnostjo v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki je znova potrdila, da mesto ob Dravi ostaja eno najpomembnejših kulturnih središč v Sloveniji. Dogodek je združil vrhunske ustvarjalce različnih umetniških področij ter poudaril pomen kulture kot prostor dialoga, identitete in ustvarjalne svobode. Častna govornica je bila Valentina Turcu, priznana slovenska baletna koreografinja, ki v mariborskem gledališču s svojo ekipo pripravlja baletni spektakel Tramvaj poželenja.

Slavnostni večer so s svojimi nastopi obogatili še Komorni pevski zbor Glasis ter plesalca Grega Golob in Pia Capl Škrinjar, ki sta s plesno interpretacijo dodala svežino in mladostno energijo uradnemu programu. Prešernov dan pa v Mariboru ni zgolj enodnevni dogodek. Pobuda KUL Maribor prinaša namreč kulturni vikend brezplačnih ogledov razstav, raznolikih delavnic, vodenih ogledov, srečanj z ustvarjalci ter v nedeljo tudi dan odprtih vrat številnih kulturnih ustanov. Na Mestni občini Maribor poudarjajo, da je cilj dogodkov približati kulturo vsem generacijam ter jo postaviti v središče mestnega dogajanja. Prešernov dan in spremljevalni programi tako niso le poklon največjemu slovenskemu pesniku, temveč tudi praznik žive, odprte in vključujoče kulture, ki Maribor utrjuje kot mesto umetnosti in ustvarjalnega dialoga.

