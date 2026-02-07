  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MESTO ŽIVE KULTURE

Kultura za vse generacije: brezplačni ogledi, delavnice in odprta vrata mariborskih ustanov

Maribor je s slovesnostjo in bogatim spremljevalnim programom znova poudaril kulturo kot temelj mestne identitete
Slavnostni večer sta s svojim nastopi obogatila plesalca Grega Golob in Pia Capl Škrinjar.

Slavnostni večer sta s svojim nastopi obogatila plesalca Grega Golob in Pia Capl Škrinjar.

Slovesnost je bila v Kazinski dvorani SNG Maribor.

Slovesnost je bila v Kazinski dvorani SNG Maribor.

Samo Peter Medved, nekdanji podžupan Maribora, Barbara Bratina, sektor za upravljanje cest pri DRSI, Aljaž Bratina, vodja službe Nepremičnin Maribor, ter Duška Medved

Samo Peter Medved, nekdanji podžupan Maribora, Barbara Bratina, sektor za upravljanje cest pri DRSI, Aljaž Bratina, vodja službe Nepremičnin Maribor, ter Duška Medved

Saša Arsenovič, župan Maribora, Valentina Turcu, slavnostna govornica, Eva Lozina, vodja kabineta župana, in Marin Turcu, baletni koreograf. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Saša Arsenovič, župan Maribora, Valentina Turcu, slavnostna govornica, Eva Lozina, vodja kabineta župana, in Marin Turcu, baletni koreograf. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Slavnostni večer sta s svojim nastopi obogatila plesalca Grega Golob in Pia Capl Škrinjar.
Slovesnost je bila v Kazinski dvorani SNG Maribor.
Samo Peter Medved, nekdanji podžupan Maribora, Barbara Bratina, sektor za upravljanje cest pri DRSI, Aljaž Bratina, vodja službe Nepremičnin Maribor, ter Duška Medved
Saša Arsenovič, župan Maribora, Valentina Turcu, slavnostna govornica, Eva Lozina, vodja kabineta župana, in Marin Turcu, baletni koreograf. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Marko Pigac
 7. 2. 2026 | 10:03
1:38
A+A-

Maribor je Prešernov dan zaznamoval s slovesnostjo v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, ki je znova potrdila, da mesto ob Dravi ostaja eno najpomembnejših kulturnih središč v Sloveniji. Dogodek je združil vrhunske ustvarjalce različnih umetniških področij ter poudaril pomen kulture kot prostor dialoga, identitete in ustvarjalne svobode. Častna govornica je bila Valentina Turcu, priznana slovenska baletna koreografinja, ki v mariborskem gledališču s svojo ekipo pripravlja baletni spektakel Tramvaj poželenja.

Slavnostni večer so s svojimi nastopi obogatili še Komorni pevski zbor Glasis ter plesalca Grega Golob in Pia Capl Škrinjar, ki sta s plesno interpretacijo dodala svežino in mladostno energijo uradnemu programu. Prešernov dan pa v Mariboru ni zgolj enodnevni dogodek. Pobuda KUL Maribor prinaša namreč kulturni vikend brezplačnih ogledov razstav, raznolikih delavnic, vodenih ogledov, srečanj z ustvarjalci ter v nedeljo tudi dan odprtih vrat številnih kulturnih ustanov. Na Mestni občini Maribor poudarjajo, da je cilj dogodkov približati kulturo vsem generacijam ter jo postaviti v središče mestnega dogajanja. Prešernov dan in spremljevalni programi tako niso le poklon največjemu slovenskemu pesniku, temveč tudi praznik žive, odprte in vključujoče kulture, ki Maribor utrjuje kot mesto umetnosti in ustvarjalnega dialoga. 

Slovesnost je bila v Kazinski dvorani SNG Maribor.
Slovesnost je bila v Kazinski dvorani SNG Maribor.
Samo Peter Medved, nekdanji podžupan Maribora, Barbara Bratina, sektor za upravljanje cest pri DRSI, Aljaž Bratina, vodja službe Nepremičnin Maribor, ter Duška Medved
Samo Peter Medved, nekdanji podžupan Maribora, Barbara Bratina, sektor za upravljanje cest pri DRSI, Aljaž Bratina, vodja službe Nepremičnin Maribor, ter Duška Medved
Saša Arsenovič, župan Maribora, Valentina Turcu, slavnostna govornica, Eva Lozina, vodja kabineta župana, in Marin Turcu, baletni koreograf. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Saša Arsenovič, župan Maribora, Valentina Turcu, slavnostna govornica, Eva Lozina, vodja kabineta župana, in Marin Turcu, baletni koreograf. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Več iz teme

Mariborkulturakulturni praznikumetnostFrance PrešerenPrešernov danSNG Maribor
ZADNJE NOVICE
11:00
Šport  |  Športni trači
OLIMPIJSKE IGRE

Domen Prevc razkril tri stvari, ki jih nismo pričakovali pred olimpijado: »Levega zavežem bolj ohlapno«

Skakalni as je na oder svetovnega pokala stopil že kot 16-letnik, a ga Slovenija ni peljala ne v Pjongčang 2018 ne v Peking 2022.
7. 2. 2026 | 11:00
10:37
Novice  |  Svet
UMAKNILI SO GA

Trump se ne bo opravičil za sporni video z Obamo: »Sem najmanj rasističen predsednik«

Odgovornost za objavo na osebnem računu predsednika Donalda Trumpa je Bela hiša pripisala neimenovanemu uslužbencu.
7. 2. 2026 | 10:37
10:18
Premium
Šport  |  Tekme
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Slovenska šampionka Nika Prevc na treningu potrdila status prve favoritke OI

Nika Prevc vroča favoritinja današnje ženske tekme na srednji skakalnici v Predazzu. Zaradi olimpijskega pritiska slovenska šampionka opaža, da je tudi malce zbegana.
Miha Šimnovec7. 2. 2026 | 10:18
10:03
Bulvar  |  Glasba in film
MESTO ŽIVE KULTURE

Kultura za vse generacije: brezplačni ogledi, delavnice in odprta vrata mariborskih ustanov

Maribor je s slovesnostjo in bogatim spremljevalnim programom znova poudaril kulturo kot temelj mestne identitete
Marko Pigac7. 2. 2026 | 10:03
09:49
Novice  |  Svet
V ITALIJI

Ste videli, kaj se je na otvoritveni slovesnosti zgodilo Vanceu? Trump je ostal odprtih ust (VIDEO)

Ameriški podpredsednik se je z ženo udeležil odprtja zimskih olimpijskih iger.
7. 2. 2026 | 09:49
09:32
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: zelo utrujeni bomo in izčrpani

Po 13. uri bomo na današnjo soboto iskali užitke in pobeg od odgovornosti.
Joy Lotos7. 2. 2026 | 09:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki