Kulturno poletje na Studencu: Perpetuum Jazzile, Tanja Žagar in drugi

Program letošnjega 26. Kulturnega poletnega festivala Studenec je izjemno pester in raznolik, saj bodo na odru studenškega gledališča nastopili številni vrhunski glasbeni izvajalci, ki bodo peli in igrali za vse okuse. Poleg tega se sodelavci Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan že pripravljajo na osrednjo gledališko predstavo. »V čudovitem ambientu poletnega gledališča bomo zvestim obiskovalcem tudi letos ponudili najrazličnejše kulturne dogodke, s poudarkom na glasbenih vsebinah,« pravi Alojz Stražar, predsednik društva. »Koncerti, domača gledališka predstava in drugi dogodki bodo oblikovali bogato festivalsko dogajanje. Naša iskrena želja je, da bi vsak obiskovalec v našem gledališču našel svoj košček navdiha in kulture.«

Ljubitelji glasbe bodo v letošnjem poletju zagotovo prišli na svoj račun. Na studenškem odru bodo v prvem delu programa nastopili Perpetuum Jazzile, Big Foot Mama, ženska klapa Kamelije, Tanja Žagar, Žan Serčič in Marko Škugor. Uprizorili bodo tudi komedijo s petjem Habakuk avtorja dr. Rudolfa Doboviška, politika, pravnika in književnika, z glasbo slovenskega skladatelja Radovana Gobca, ki jo bo za studenški oder priredil producent Slavko Avsenik ml. Avtor priredbe in režiser predstave je Alojz Stražar. Domača gledališka predstava Habakuk je slovenskemu občinstvu nekoliko manj znana, čeprav je bila v preteklosti večkrat uprizorjena na Štajerskem, v Mestnem gledališču Ptuj in v mariborski Operi. »Zdelo se je, da je delo že utonilo v pozabo, vendar smo po srečnem naključju znova pridobili notno gradivo in besedilo. Z uprizoritvijo obljubljamo sproščeno in komično zgodbo z družbeno satiro in obilico petja. Po premieri bo predstava na sporedu še vsaj desetkrat,« je dodal Stražar.

Big Foot Mama bodo na Studencu nastopili v soboto, 6. junija. FOTO: Arhiv Skupine

Igra Habakuk je polna ljubezenskih zapletov, ki gledalce popeljejo k razmišljanju o resnični in pristni ljubezni, saj opozarja, da lahko živi le prava ljubezen, nikakor pa ne pohlep po posesti, blaginji in celo bogastvu. Tudi skoraj vsiljena poroka nima mesta v tokratni veseloigri v treh dejanjih. »Dobovišku je kot avtorju besedila uspelo zgodbo o Habakuku tako zaplesti, da nas ves čas dogajanja drži v šahu, to je tudi čar osrednje gledališke predstave 26. Kulturnega poletnega festivala na Studencu, hkrati pa kaže, da si bodo gledalci Habakuka radi ogledali in se zadovoljni vračali domov,« je še povedal Stražar.

Kultura povezuje​

Festival bodo nadaljevali z muzikalom Nune v akciji, operno predstavo Seviljski brivec v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana ter koncertom Eve Černe Avbelj ob 20-letnici delovanja. Na studenški oder se vrača Gregor Ravnik, ki poleg tega nastopa v osrednji gledališki predstavi, s koncertom Natur(i) bo nastopila skupina Mi2. Kot že vrsto let bodo tudi letošnji festival sklenili v cerkvi sv. Lenarta na Krtini, kjer bo nastopil Zbor sv. Nikolaja iz Litije.

Na studenški oder se vrača Primož Krt, ob njem Pia Brodnik. FOTO: Uroš Zagožen

»Verjamemo, da letošnji program prinaša izvrsten izbor predstav in vrhunskih koncertov, ter upamo, da bodo obiskovalci ob zaključku festivala to tudi potrdili,« je ob predstavitvi festivalskega programa povedal Stražar. »KD Miran Jarc Škocjan si ves čas prizadeva povezovati ljubiteljske in profesionalne ustvarjalce ter spodbujati nastanek kakovostnih koncertov in gledaliških predstav. S tem želimo graditi most med preteklostjo in prihodnostjo, še posebno v času, ko je svet vse bolj razdeljen. Verjamemo in vemo, da kultura povezuje. Naše vrednote ostajajo ustvarjalnost, medsebojno spoštovanje in ponos, da gradimo povezano skupnost ustvarjalcev in obiskovalcev kulturnih dogodkov. Naše društvo deluje že 77 let, to pomembno obletnico smo lani obeležili s knjigo 75 let na izvirih studenške kulture. Ne vemo natančno, koliko zvestih obiskovalcev se je v vseh teh letih zvrstilo na naših predstavah in koncertih, vemo pa, da smo dolžni iskreno zahvalo vsem – nastopajočim in občinstvu – za čas, trud, srčnost in zvestobo.«