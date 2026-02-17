  • Delo d.o.o.
EDINSTVEN KONCERT

Kvartet Duh spisal glasbeno zgodbo in navdušil

S številnimi uspešnicami so navdušili občinstvo v celjskem Narodnem domu.
Kvartet Duh je z bandom Recesija in orkestrom Lucky &amp; The Pipes pripravil edinstven koncert. FOTO: MOJCA MAROT
Kvartet Duh je z bandom Recesija in orkestrom Lucky &amp; The Pipes pripravil edinstven koncert. FOTO: MOJCA MAROT
Mojca Marot
 17. 2. 2026 | 09:22
1:28
A+A-

Fantje iz kvarteta Duh, ki deluje v Pomurju, so svojo koncertno zgodbo z naslovom Zgodba, ki se piše predstavili tudi v Celju. V Narodnem domu so napolnili dvorano do zadnjega sedeža, kar potrjuje, da si skupina gradi zvesto občinstvo tudi zunaj domače regije. K uspehu večera je prispevalo tudi sodelovanje z gosti. Na koncertni turneji jih spremlja celjski salonski orkester Lucky & The Pipes, v Celju pa je prvič nastopil tudi Recesija band iz Prlekije z vokalistko Tjašo Lesjak. Kot spremljevalna pevka se je pridružila še Tamara Duh, sestra Davida Duha. Slednji je ustanovni član kvarteta, v katerem poje skupaj z Matkom Žagarjem, Nikom Mladenovićem in Janezom Lukmanom.

Občinstvo je lahko prisluhnilo raznolikemu repertoarju, ki je segal od pop uspešnic do dalmatinskih in tujih klasik. Na programu so bile skladbe Kdo še verjame, Da te mogu, Anđele moj, Konoba, Always on My Mind, Why Me Lord in Lastovke. Kvartet Duh redno nastopa na različnih dogodkih, od porok in rojstnih dni do presenečenj in žalnih slovesnosti. Z raznolikim programom in sodelovanji z drugimi glasbeniki si prizadevajo ustvarjati koncertne večere, ki povezujejo občinstvo in ponujajo širok glasbeni razpon. 

Z gostujočimi glasbeniki so navdušili občinstvo in dvorano napolnili do zadnjega sedeža. FOTO: MOJCA MAROT
Z gostujočimi glasbeniki so navdušili občinstvo in dvorano napolnili do zadnjega sedeža. FOTO: MOJCA MAROT

Kvartetglasbaduhkoncert
