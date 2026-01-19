Lahko svet spremeniš na bolje s kemijo? Film Elvis Škorc prislužil prvo zlato rolo (FOTO)

Celovečerni slovenski mladinski film Elvis Škorc režiserja Borisa Jurjaševiča si je prislužil prvo zlato rolo. Na božični dan je presegel mejnik 25.000 gledalcev v kinematografih, do minulega četrtka pa si ga je ogledalo več kot 30.000 gledalcev, kar predstavlja velik dosežek za slovenski mladinski film, poroča STA. V ospredju filma je štirinajstletni fant Elvis, ki ga svet ne razume. Strastno ga zanimajo kemija in stripi, srce pa mu bije za Hano, dekle na šoli. Njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo, ko se njegovi starši ločijo, on pa ostane v skupnem gospodinjstvu z mamo, mlajšo sestro in babico. Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi, kjer je pogosto tarča vrstniškega nasilja. Počasi odrašča in spoznava, kaj v življenju resnično šteje.

Predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev Saša Tabaković je ocenil, da je minulo in letošnje leto za slovenski film izjemno uspešno. »Naša produkcija je opažena tako na področju mednarodne stroke in festivalskih nagrad kot med občinstvom. Še posebno me veseli, da tudi domače občinstvo prepoznava kvaliteto in pomen slovenskih filmskih ustvarjalcev in da jim s svojim rekordnim obiskom v kinodvoranah daje pravo veljavo,« je zapisal. Po njegovih besedah je velik uspeh tudi dejstvo, da je film nastal po slovenski literarni predlogi Janje Vidmar, »kar je dokaz, da se še vedno lahko pohvalimo, da smo zagotovo narod zgodb«.

Strastno ga zanimajo kemija in stripi. FOTO: Alexander Šukala/sfc

Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča. FOTO: SFC

Današnji mladi zrelejši

Jurjaševič je film opisal kot zgodbo o simpatičnem junaku, ki išče svoje mesto v družini in med vrstniki. »Današnja mladina je povsem drugačna, imajo druge interese in zdijo se mi precej zrelejši. Igralci našega filma so čudoviti. Z njimi se lahko pogovarjaš kot z odraslimi. Sodelujemo kot enakovredni partnerji,« je dodal. Glavno vlogo je odigral Maks Peštaj Zevnik, po njegovih besedah je Elvis »zelo dobrosrčen in naiven fant, ki verjame, da lahko s pomočjo kemije spremeni svet na bolje«. Ostale otroške vloge zasedajo Frida Bratuš, Kiara Kenig, Til Pučko, Arne Duhovnik in Peter Perme. V vlogi mame je nastopila Iva Krajnc Bagola, v vlogi očeta pa Matej Puc. Elvisovo babico igra Zvezdana Mlakar, učitelja Marko Mandič.

Nastal je s finančno podporo SFC v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film, koproducent je RTV Slovenija. FOTO: SFC

Pri filmu so sodelovali direktor filma Matija Kozamernik, direktor fotografije Alexandr Šurkala s Slovaške, scenograf Niko Novak, oblikovalka maske Eva Uršič, kostumografinja Polonca Valentinčič, skladatelj Janez Dovč, montažer Jurij Moškon, snemalec zvoka Miha Rudolf in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producent filma je Radovan Mišić iz produkcijske hiše Fabula. Nastal je s finančno podporo SFC v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film, koproducent je RTV Slovenija. Elvis Škorc je svetovno premiero doživel na lanskem festivalu Schlingel v nemškem Chemnitzu.