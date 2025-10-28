Laibach pozdravljajo mir, s Palestinci so posneli pesem

Nedavni dogovor o prekinitvi ognja v Gazi med drugimi slovitimi glasbenimi imeni pozdravlja tudi legendarna slovenska skupina Laibach. Posebej temu posvečajo skladbo Yom Kippur. Posneli so jo s palestinskim pevskim zborom kot posvetilo vsem nedolžnim žrtvam vojne, predvsem desettisočim otrokom, ki so bili v njej ubiti ali pohabljeni, kot tudi otroškim žrtvam vseh drugih vojn.

Yom Kippur je sicer najsvetejši dan v judovskem koledarju, posvečen kesanju, spominu ter možnosti moralne in duhovne prenove. Poudarja kolektivno odgovornost, spravo in iskanje odpuščanja ne le od Boga, temveč tudi od drugih ljudi in od same zgodovine. »Ta pesem je zato rekviem – posvečen nedolžnim žrtvam, a usmerjen tudi k storilcem in vsem tistim, ki opazujejo od strani in se ne čutijo soodgovorne. Govori o pozabljenem sočutju, utišani vesti in odgovornosti, ki se ji svet še naprej izmika. V njej Yom Kippur ni več zgolj verski obred, temveč opomin, da brez sprave ni prihodnosti in brez priznanja krivde ni miru, ne odrešitve,« pravijo v skupini.

Abrahamsko darilo za Bijelo dugme

Nova skladba sledi nedavni objavi duhovite Laibachove različice skladbe Top skupine Bijelo dugme iz leta 1974, ki jo je Laibach v svojem slogu in na poziv Gorana Bregovića predelal ob 50-letnici tega popularnega bosanskega in jugoslovanskega glasbenega fenomena. Pred tem je Laibach objavil projekt Alamut, ki je sicer eden izmed albumov leta po izboru revije The Quietus, ter nekaj singlov iz iste serije, med katerimi je tudi njihova interpretacija skladbe skupine Foreigner I Want To Know What Love Is in pesmi Strange Fruit, s katero je zaslovela Billie Holiday.

Po razprodani evropski turneji Opus Dei Revisited z več kot 60 koncerti po največjih evropskih mestih se 7. novembra Laibach vračajo domov, v Delavski dom v Trbovlje, kjer se je njihova zgodba leta 1980 začela. Zaradi izjemnega zanimanja bodo imeli kar dva zaporedna koncerta, prvega ob 18. uri in drugega ob 20.30. Po daljši odsotnosti se jim bo ob tej priložnosti pridružila tudi vokalistka Mina Špiler. Njihova ustanovitev je sicer še danes zanimiva in še vedno ovita tudi v tančico skrivnosti. Še vedno namreč ni znano, kdaj natančno je skupina nastala. Edini znani podatek je 1. junij 1980, na dan trboveljskega občinskega praznika. Vendar gre za simbolično izbran datum, ravno v povezavi z lokalnim praznikom. Znani so tudi zaradi nekaterih drugih zanimivosti in posebnosti.

Glasbeni patent

Laibach je skupina, uveljavljena predvsem na mednarodni neodvisni glasbeni sceni, znana tudi kot iznajditelj in nosilec enega najbolj uveljavljenih slovenskih umetnostnih pojavov sodobnega časa, retroavantgarde.

7. NOVEMBRA se vračajo domov.

Njihov glasbeni stil so kritiki označili kot industrijski rock. Na koncertih so uporabljali gramofone, radio in elektronske inštrumente, ki so jih ustvarili sami, namesto efekta suhega ledu pa so nekajkrat uporabili celo originalne vojaške dimne bombe. V svojo vizualno podobo vključujejo nevsakdanje rekvizite in simbole, od jelenov in jelenjega rogovja, motiva bobnarja, kavopivke, vojaške uniforme in lovske obleke. Drugače poimenovan je bil tudi vsak njihov koncert. Če so danes legende, priznane in uspešne tudi v tujini, so svoje čase imeli nemalo težav v tedanji ožji in širši domovini. Večkrat so bili uradno prepovedani za nastope in navajanje imena skupine. Zaradi enega od intervjujev na nacionalni televiziji so se celo umaknili v pleterski samostan.

Svetovna sodelovanja

Laibach so imeli več kot 1000 koncertov po vsem svetu, prodali so čez milijon plošč in postali mednarodno priznani, še posebej s svojimi interpretacijami pesmi skupin Queen, The Rolling Stones in The Beatles. V predstavi No Fire Escape from Hell so nastopili s plesalcem Michaelom Clarkom na nekaterih predstavah v Veliki Britaniji in drugje po svetu.

V Hamburgu so napisali glasbo za Shakespearov Macbeth v Deutsches Schauspielhaus in oblikovali del scenografije, v predstavi pa tudi nastopali. Glasba skupine je bila uporabljena tudi kot inspiracija za filmski hit Blair Witch Project, člani zasedbe pa so kot statisti nastopili v filmu Full Metal Jacket slovitega režiserja Stanleyja Kubricka. Njihova glasba je tudi v hollywoodskem filmskem hitu Spiderman I, v popularni ameriški televizijski nanizanki Alias, v filmu Tima Vuoresuole Jekleno nebo ter njegovem nadaljevanju Jekleno nebo 2.

Koncerti Laibach so vedno spektakel; doslej so imeli že več kot tisoč nastopov po vsem svetu. FOTO: Uroš Hočevar