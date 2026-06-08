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HRVAŠKA

Laibach v rimskem kamnolomu z gosti Koala Voice in MRFY

Skupina bo v okviru turneje nastopila tudi v monumentalnem ambientu prizorišča Cave Romane.Na odru se jim bosta pridružila tudi Manca Trampuš in Gregor Strassberger.
Cave Romane v Istri je eno najlepših prizorišč pod milim nebom. FOTOGRAFIJE: Visit Pula

Cave Romane v Istri je eno najlepših prizorišč pod milim nebom. FOTOGRAFIJE: Visit Pula

Gre za izrazito nalezljiv, a obenem značilno laibachovski pop album.

Gre za izrazito nalezljiv, a obenem značilno laibachovski pop album.

Laibach so vedno aktualni.

Laibach so vedno aktualni.

Cave Romane v Istri je eno najlepših prizorišč pod milim nebom. FOTOGRAFIJE: Visit Pula
Gre za izrazito nalezljiv, a obenem značilno laibachovski pop album.
Laibach so vedno aktualni.
Ju. P.
 8. 6. 2026 | 15:25
3:32
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»Morda so to zadnji trenutki, ko ima ustvarjanje glasbe zgolj iz užitka še širši smisel – preden nas generativna inteligenca preseže. Zato smo izkoristili ta trenutek.« Tako so o svoji zadnji stvaritvi, albumu Musick, ob predstavitvi povedali Laibach, ki so se že odpravili na turnejo. Ta bo obsegala približno 60 koncertov, več jih bo tudi v Sloveniji, v naši soseščini pa bodo pripravili najbrž enega najbolj spektakularnih koncertno-vizualnih dogodkov v regiji. Tako namreč obljubljajo organizatorji koncerta v monumentalnem ambientu prizorišča Cave Romane, kamor legendarna slovenska skupina prihaja z novim projektom: »V soboto, 25. julija, se bo starodavni rimski kamnolom Cave Romane pri Pulju na Hrvaškem spremenil v monumentalno prizorišče zvoka, svetlobe in podobe. V prostoru, kjer kamen že vsaj dve tisočletji nosi sledove človeškega dela, arhitekture in časa, bo nastopila skupina Laibach – kolektiv, ki že več kot štiri desetletja preizprašuje meje glasbe, umetnosti, ideologije in spektakla.«

Laibach bodo tako na Hrvaškem v okviru Fair Festa 2026 premierno predstavili svoj novi projekt s projekcijami, svetlobno zasnovo in atmosfero, ki bo starodavni ambient kamnoloma povezala z njihovo značilno estetiko monumentalnosti, ironije, rituala in popkulturne subverzije, še sporoča organizator, ki obljublja večer, v katerem se bodo zgodovina, industrijska ostrina, sodobna tehnologija in poletna istrska noč zlili v enkratno koncertno izkušnjo.

Morda so to zadnji trenutki, ko ima ustvarjanje glasbe zgolj iz užitka še širši smisel.

V Pulju se tega dne sicer obeta pravi slovenski večer, saj se bosta Laibachu na odru pridružila tudi Manca Trampuš in Gregor Strassberger, ki se bosta pred tem predstavila tudi s svojima skupinama, Koala Voice in MRFY. »Gre za dve izraziti slovenski zasedbi mlajše generacije, ki vsaka s svojo energijo, melodiko in odrsko prezenco širita razpon večera – od indie neposrednosti do alternativnega rockovskega naboja. Skupaj bodo ustvarili večplastno glasbeno dramaturgijo, ki bo občinstvo postopoma vodila proti osrednjemu dogodku, nastopu Laibach v enem najbolj sugestivnih prizorišč na Jadranu,« smo še izvedeli. Cave Romane s svojo mogočno kamnito akustiko in odprtim poletnim nebom predstavlja idealen prostor za intenziven zvok in izraz skupine Laibach, ki že desetletja premika meje glasbe in sodobne umetnosti.

Laibach so vedno aktualni.
Laibach so vedno aktualni.

Praznovanje in kritika sodobnega časa

»Novi album Musick, ki je izšel 1. maja pri založbi Mute, je hkrati praznovanje in kritika sodobnega časa popačene resničnosti, algoritmov in umetne inteligence. Gre za izrazito nalezljiv, a obenem značilno laibachovski pop album, ki raziskuje prenasičenost z glasbo v digitalni dobi,« zapišejo o novem albumu. Skupina ga je ustvarjala v svojem ljubljanskem studiu in pri tem ubrala maksimalističen pristop. K sodelovanju so povabili številne domače in mednarodne ustvarjalce, med njimi producenta Richarda X, dolgoletno sodelavko Donno Marino Mårtensson, Senidah, Gregorja Strasbergarja (MRFY), Manco Trampuš (Koala Voice) in ganske pevke Wiyaala. Glasbeno album sega od elektropopa in hyperpopa do evrodancea devetdesetih.

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