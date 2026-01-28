Lanterna pri Poreču bo spet polna mladih: Spring Break razkrili program

Konec aprila in začetek maja se bo pri Poreču znova zbralo več tisoč mladih, saj prihaja 22. izvedba Collegium Spring Breaka, največjega pomladanskega festivala, ki bo letos potekal od 29. aprila do 3. maja na lokaciji Lanterna.

Organizatorji poudarjajo, da Spring Break ni le niz koncertov, ampak večdnevno druženje z več odri in prizorišči ter z razgibanim programom, ki poleg nočnega dogajanja vključuje tudi dnevne vsebine. Glasbeni del naj bi bil letos žanrsko pisan – od popa in rocka do elektronike ter bolj alternativnih in akustičnih nastopov.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

Na seznamu izvajalcev tudi Big Foot Mama, Tabu, Modrijani in Kingston

V programu so napovedani številni izvajalci, med njimi Big Foot Mama, Tabu, Modrijani, Zvita feltna, Stil, Rotor Motor, Kingston, pa tudi Relja in Nucci. Na odru naj bi se pojavila tudi kombinacija Rudan – Resnik Show, ob tem pa organizatorji omenjajo še dodatne nastopajoče.

Kingston. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Letos stavijo na skupne nastope in “mash upe”

Ena od idej letošnjega Spring Breaka so skupni nastopi oziroma “mash upi”, kjer se na odru skupaj predstavita dva benda ali izvajalca. Napovedan je narodnozabavni “mash up” Modrijanov in ansambla Stil, pa tudi skupni nastop Mirana Rudana in Vilija Resnika. Prvič naj bi festival gostil tudi trap večer z Nuccijem in Reljo.

Zvita feltna FOTO: Press

Stand-up večer in akustika “pod krošnjami”

Poleg koncertov organizatorji izpostavljajo tudi spremljevalni program. Napovedujejo stand-up večer, na katerem naj bi nastopili Vid Valič, Tin Vodopivec, Sašo Stare in drugi, ter akustični koncert pod krošnjami, kjer naj bi premierno nastopila skupina Tabu. Med tradicionalne poudarke festivala uvrščajo tudi koncerte in zabave na plaži – omenjeni so Kingstoni, Rotor Motor in še nekateri drugi.

Milan Rudan in Vili Resnik. FOTO: Press

Športne igre in družabne igre kot protiutež večernemu tempu

Dogajanje naj bi dopolnjevale še športne igre, jutranja telovadba ter umirjeni kotiček z družabnimi igrami – torej vsebine za tiste, ki si želijo več kot zgolj koncertni program.

Nucci. FOTO: Press

Spring Break festival se tako tudi letos predstavlja kot kombinacija večernega odrskega dogajanja in dnevnega “počitniškega” tempa. Za koga bo to začetek pomladi v najboljšem smislu, za druge pa le še ena festivalska možnost v koledarju – a dejstvo je, da se bo Lanterna med 29. aprilom in 3. majem spet prelevila v eno najbolj glasnih točk ob obali.