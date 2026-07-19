Laura Pausini bo nastopila ob zaključku svetovnega nogometnega prvenstva: zapela bo najpomembnejši svetovni žogi

Navijači najpomembnejše postranske stvari na svetu so začeli odštevati zadnje ure do trenutno največjega svetovnega spektakla. Jutri se namreč zaključuje letošnje svetovno nogometno prvenstvo. Pred začetkom tekme bo občinstvo deležno spektakularne zaključne slovesnosti, namenjene praznovanju poti 48 sodelujočih reprezentanc. Niti organizacije bodo ponovno v rokah Marca Balicha in studia Balich Wonder Studio, ki je v zadnjih letih stal za nekaterimi najpomembnejšimi športnimi slovesnostmi in večjimi mednarodnimi dogodki. FIFA je pojasnila, da bo predstava poklon strasti, navdušenju in globalnemu duhu, ki so zaznamovali 23. svetovno prvenstvo. To je prvo v zgodovini, na katerem je sodelovalo 48 ekip in 16 mest gostiteljic, razporejenih po treh državah organizatorkah. Slovesnost bo simbolično pripovedovala o poti svetovnega prvenstva po Severni Ameriki, s čimer bo proslavila reprezentance, navijače in mesta, ki so zagotovila kuliso turnirja, ki je podrl rekorde po udeležbi in medijski pokritosti. Finale napovedujejo kot spektakel tudi glasbeno. Na odru bodo nastopili Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams in izjemno priljubljen ustvarjalec vsebin iShowSpeed, načrtovan pa je tudi poseben nastop hollywoodskega zvezdnika Toma Cruisa.

Mešanica glasbe, spektakla in zabave bo ponudila še zadnji spektakularen šov pred izzivom, ki bo odločil o svetovnem naslovu. Za Italijo bo najbolj težko pričakovan trenutek seveda nastop Laure Pausini. Z Williamsom in Scherzingerjevo bo zapela uradno himno prvenstva Desire.

»Potem ko smo jo lani prvič skupaj izvedli v New Yorku, se bomo vrnili na ta oder za še en nepozaben trenutek, ki bo proslavil moč glasbe, nogometa in čustev, ki združujejo ljudi. Ponosna sem, da je italijanski glas del tega svetovnega praznovanja. Komaj čakam, da delim ta posebni trenutek z nogometnimi navijači po vsem svetu,« je Pausinijeva zapisala na svojih družbenih omrežjih.

Za spektakel pa bo poskrbela še ena diva. Američanka Jennifer Hudson, ki sodi med najboljše svetovne pevke, bo, kot je na ameriških športnih tekmah tradicionalno, zapela ameriško himno Star spangled banner. Ena od redkih umetnikov, ki so osvojili nagrade emmy, grammy, oscar in tony, bo nekaj minut pred začetkom finala z izvedbo himne pomagala ustvariti slovesno vzdušje pred odločilnimi trenutki o tem, od kod bodo tokratni svetovni nogometni prvaki.

Pausinijeva ima sporočilo tudi za slovenske in hrvaške oboževalce. Novembra prihodnje leto namreč prihaja na Hrvaško. V zagrebški Areni bo imela prvi koncert pri naših sosedih, na katerega zaradi geografske bližine vabi tudi slovenske oboževalce. Tem je sicer na koncertu zapela v ljubljanskih Stožicah predlani.