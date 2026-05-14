LECTOVO SRCE ZA FOLKLORISTE

Lectovo srce potovalo med obiskovalci in povezalo folklorno skupino Galicija (FOTO)

Folklorna skupina Galicija zaznamovala jubilej odrasle in otroške skupine. Trenutno jim najbolj primanjkuje plesalk, zato jih vabijo v svoje vrste.
Najmlajši člani FS Galicija so še pred uradnim dogodkom vadili. FOTOGRAFIJE: Fotografije KS Galicija
V belokranjskih narodnih nošah
Gališki cvet mladincev s Heleno Turnšek (prva z desne)
Želja po druženju, plesu in petju je pred dvema desetletjema združila odrasle člane.
Povezali so več generacij.
Instrumentalni trio, ki je spremljal folkloriste na vajah, pred uradnim koncertom.
Na odru dvorane Doma II. slovenskega tabora Žalec je bilo več kot sto plesalcev in instrumentalistov.
Z otroško plesno skupino je zapela Klara Lorger, pevka ansambla Vihar.
Mojca Marot
 14. 5. 2026 | 08:05
S slavnostnim koncertom v Domu II. slovenskega tabora Žalec je Folklorna skupina Galicija proslavila 20 let delovanja odrasle in četrt stoletja delovanja otroške skupine, obenem pa se je na odru predstavila tudi priložnostna skupina, ki je bila ustanovljena šele letos, prav zaradi jubileja.

Prvi koraki

Večer so začeli s pesmijo Pastirče mlado, zatem pa predstavljali zgodbe generacij, ki plešejo, se predajajo in poklanjajo. In to je bilo srce večera. »Zato imamo tu ročno izdelano gališko lectovo srce, katerega izdelava je prežeta s potrpežljivostjo,« je občinstvu v dvorani dejala napovedovalka in folklorna plesalka Mojca Klenovšek ter srce podarila obiskovalcem. In nadaljevala: »Srce si podajajte od soseda k sosedu, pri tem pa vas vabim, da ga za trenutek podržite, pomislite, kaj vas druži s folkloristi Galicije. Morda samo današnji večer, morda desetletja sodelovanja. Ni pomembno. Pomembno je, da za trenutek pomislite in ga podate naprej, in tako naj potuje do zadnjega obiskovalca v dvorani, nato ga bo folklorist ponesel nazaj do odra h gostiteljem večera – Foklorni skupini Galicija.«

Ustanovitev otroške FS Galicija sega v leto 2002, ko je bila v Galiciji ustanovljena nova podružnična osnovna šola. Spomladi 2006 je v sklopu tamkajšnjega kulturnega društva nastala še odrasla folklorna skupina, idejo za to je dala Marija Cokan. »Prve vaje so bile skromne, a polne navdušenja. Člani so se učili osnovnih folklornih korakov: korakov naprej in nazaj, zibov, obratov, poskokov in različnih tradicionalnih gibov. Njihov prvi ples je bila Lepa Anka, ki je predstavljala simboličen začetek njihove poti,« lahko beremo v bogatem zborniku, ki je izšel ob jubileju. Člani FS Galicija so od vsega začetka nastopali na raznih prireditvah, nosili so oblačila, sešita na podlagi več kot sto let starih fotografij domačinov, število članov se je povečevalo iz leta v leto, plesni repertoar pa se je širil in je obsegal plese različnih slovenskih pokrajin.

Nepozabni trenutek

Pomembno vlogo pri razvoju gališke skupine ima še danes koreografinja Helena Turnšek, ki je mentorica vsem folklornim skupinam in avtorica scenarija.

25 let že pleše otroška skupina.

»Pri pisanju scenarija me je vodila ena sama pot ljubezni, poguma in ustvarjalnosti. To so bili čudoviti trenutki, ko sem pet ur učila in se trudila za en sam trenutek v življenju. Za naš koncert. In ni mi žal niti sekunde. Lepo se je bilo pripravljati nanj, saj je vsak v skupino prinesel nekaj, kar je ustvarilo nepozaben dogodek, ki je nastajal 25 let, za njim pa se skriva 25 let vaj, pripadnosti in časa, ki smo ga poklonili ljudem v veri, da bo naša prihodnost temeljila na vrednotah spoštovanja. S koncertom sem želela prikazati, kako lahko tradicija zazveni v sodobnih ritmih. Kako lahko otrokom današnjega časa približamo ljudski ples, da jim postane zanimiv, lep in spoštljiv. Kako lahko iz preprostih iger razvijemo ples tradicije z vizijo prihodnosti. Na odru je zaplesalo prek sto plesalcev, instrumentalistov, pevcev, starih od šest do 70 let. Češnja na tortici pa je bil medgeneracijski splet plesov, v katerem je dedi zaplesal z vnukinjo, oče s hčerko in mamica s sinkom. Prizor, ob katerem je jokalo srce in sem kot mentorica začutila presežek svoje ustvarjalnosti. Nepozaben trenutek. Včasih si moraš zaupati, biti pogumen, slediti srcu, intuiciji, pogledati v kraj, v življenje in rodijo se ideje. Ideje, kjer notranja moč, lepota tradicije zablesti navzven. Včasih je treba v gozd, na travnik, v mir in porodi se ideja, ki raste in se razvija. Tako preprosto je življenje, če ga znaš živeti, se opogumiti in mu slediti,« je misli strnila Helena Turnšek, sicer pomočnica na OŠ Petrovče, ki je poleg plesnega repertoarja ustvarila tudi koreografije in vzgojila generacije folklornikov, spisala pa je tudi uvodnik v zborniku.

Kot je dodala, imata veliko zaslug za uspešno delovanje predsednik FS Galicija Uroš Volf, ki skrbi za tehnično podporo, organizacijo in povezovanje članov, ter nekdanji predsednik Denis Verdel. Nepogrešljiv del FS Galicije je tudi harmonikarica Darja Brežnik, ki vse tri skupine spremlja že več kot deset let.

Prve vaje so bile skromne, a polne navdušenja.

