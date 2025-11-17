Legenda slovenske pop kulture Vili Resnik ne počiva, v Cvetki je bilo bučno (FOTO)

»Vili je velik pevec in predvsem velik človek,« je, potem ko sta skupaj zapela skladbo Lepa za umret, občinstvu v Cvetličarni zaupal Rok Lunaček, ki je kolegu v zadnjih letih napisal cel kup uspešnic.

S tem se strinja večina tistih, ki Vilija poznajo vsaj malo bolj kot s televizije ali enega koncerta. Pevec je namreč srčen človek in upravičeno legenda slovenske pop kulture. Velik pečat je pustil s skupino Pop Design, se prelevil v izjemnega pop solista, odlično pa se znajde tudi v narodnozabavnih vodah in zborovskem petju. Vse to počne iskreno in ohranja rdečo nit.

Tina Gaber Golob se je zabavala s prijateljicami. Začela je na balkonu, končala v tretji vrsti pod odrom, Viliju pa je po nastopu ob jubileju voščil tudi premier.

Novinarka Anastasija Jovič je Vilijeve prijatelje, tudi Roka Lunačka in Omarja Naberja, malce zaslišala.

Na jubilejnem koncertu, ki ga je stkal iz 26 pesmi in ob tem izpustil še kakšno uspešnico, smo to doživeli iz prve roke, on pa je na odru užival vsaj tako kot množica pod njim.

Vili si je že kot otrok želel postati pevec, tega igrivega hiperaktivnega otroka v sebi pa ohranja tudi po 60. letu.

Strici iz ozadja: Gregor Karer, agencija Gig, Dean Windisch, direktor založbe Menart, in Žoni Stanovnik, svetovalec direktorja Radia Aktual

Til Čeh je bil v petek zvečer na turneji po ljubljanskih dogodkih, ki jo je zaključil na Vilijevem jubilejnem žuru.

Kljub šestim desetletjem je še vedno izjemno koncertno aktiven – je kralj zasebnih zabav, polni šotore in trge s skupino, navdušuje v dvoranskem spektaklu Rudan x Resnik šov, predvsem pa ne spi na lovorikah.

Harmonikarski orkester Bučar je z Vilijem pred navdušenim avditorijem izvedel uspešnico Na fuzbal me pust.

Še vedno snema novo glasbo, čez nekaj dni že izide njegova zimska balada Nihče ni sam, ko pada sneg, ki jo je premierno zaigral v Cvetki.