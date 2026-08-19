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Legendarna California prvič z dvema kitaristoma

Skupina, ki je s svojimi uspešnicami zaznamovala devetdeseta, bo v Khislsteinu nastopila skupaj s Primožem Grašičem.
Njihove pesmi še vedno živijo med več generacijami poslušalcev. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV

Njihove pesmi še vedno živijo med več generacijami poslušalcev. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV

Matjaž Zupan ostaja njen osrednji glas tudi po več kot treh desetletjih. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV

Matjaž Zupan ostaja njen osrednji glas tudi po več kot treh desetletjih. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV

Kitarist Primož Grašič (levo) je sodeloval tudi pri snemanju kitar nekaterih uspešnic skupine. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV

Kitarist Primož Grašič (levo) je sodeloval tudi pri snemanju kitar nekaterih uspešnic skupine. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV

Njihove pesmi še vedno živijo med več generacijami poslušalcev. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV
Matjaž Zupan ostaja njen osrednji glas tudi po več kot treh desetletjih. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV
Kitarist Primož Grašič (levo) je sodeloval tudi pri snemanju kitar nekaterih uspešnic skupine. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV
S. N.
 19. 8. 2026 | 12:40
2:54
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Skupina California se 28. avgusta vrača na domači teren. V Letnem gledališču Khislstein v Kranju bo ob 21. uri odigrala koncert, na katerem se ji bo kot posebni gost pridružil kitarist Primož Grašič. Kranjčan, ki s frontmanom Matjažem Zupanom glasbeno prijateljstvo neguje že desetletja, je kot studijski glasbenik sodeloval tudi pri nastajanju nekaterih največjih uspešnic skupine. Občinstvo bo tako znova lahko slišalo skladbe, ki so bile v devetdesetih letih in na začetku novega tisočletja pomemben del slovenskega pop-rocka. Med njimi so V meni je California, Ustavil bi čas, Ledena ptica, 1000 kilometrov, Reci, da si nora name, Rad letel bi, Ne pozabi me in druge. Posebnost večera bo razširjena zasedba – California bo prvič v svoji dolgoletni karieri nastopila z dvema kitaristoma.

Zgodba skupine sega v čas velikih družbenih sprememb in tik pred osamosvojitvijo Slovenije. Tudi ime California je bilo povezano z idejo svobode in drugačnega sveta. Zupan je v preteklosti razkril, da se mu je zamisel za ime porodila med služenjem vojaškega roka, ko so ga ob morju in palmah prešinile asociacije na Kalifornijo. Skupina je bila nato vrsto let ena najbolj prepoznavnih slovenskih pop-rock zasedb. Nastopala je do leta 2004, nato pa se je z odrov za daljše obdobje umaknila. Po 18 letih premora so se člani leta 2022 ponovno zbrali prav v Kranju in z nastopom napolnili Glavni trg. Vrnitev, ki je bila sprva zamišljena kot enkraten dogodek, se je nadaljevala z nekaj redkimi koncerti.

Album je podiral rekorde

O razsežnosti njihove nekdanje priljubljenosti priča tudi album Še 1000 km. Zupan je leta 2022 povedal, da se je prodal v 35.000 izvodih in bil dolgo med najbolje prodajanimi domačimi ploščami. Nova energija je skupino dve leti pozneje znova pripeljala v studio. Leta 2024 so ob 35-letnici po dolgem premoru predstavili novo skladbo Izkoristiva vsak trenutek, jubilej pa zaznamovali s triurnim koncertom v ljubljanski Cvetličarni. Takrat so se z občinstvom sprehodili skozi kar 22 avtorskih klasik in pokazali, da njihove pesmi še vedno živijo med več generacijami poslušalcev.

V Kranju, kjer je skupina že doživela odmevno vrnitev, bodo tokrat skladbam dodali še posebno kitarsko dimenzijo. Grašičevo sodelovanje ima namreč tudi zgodovinsko povezavo z njihovim studijskim zvokom, zato se 28. avgusta v Khislsteinu obeta večer, ki bo povezal stare zgodbe, znane melodije in nekoliko drugačno koncertno podobo.

Matjaž Zupan ostaja njen osrednji glas tudi po več kot treh desetletjih. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV
Matjaž Zupan ostaja njen osrednji glas tudi po več kot treh desetletjih. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV

Kitarist Primož Grašič (levo) je sodeloval tudi pri snemanju kitar nekaterih uspešnic skupine. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV
Kitarist Primož Grašič (levo) je sodeloval tudi pri snemanju kitar nekaterih uspešnic skupine. FOTO: DOMEN JANČIČ, OSEBNI ARHIV

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