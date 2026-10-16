Legendarna glasbenica žaluje: »Bil je izjemen talent in pravi gospod«

Legendarna angleška sopranistka Sarah Brightman, ki jo že leta uvrščajo med najboljše izvajalke na svetovni glasbeni sceni, je javno izrekla sožalje ob smrti pevskega kolega Liuja Huana in se poklonila njegovemu spominu.

»Z žalostjo sem sprejela novico o smrti velikega Liuja Huana, s katerim sem imela čast peti na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008, kjer sva izvedla uvodno pesem You and Me. Bil je izjemen talent in pravi gospod. Zelo ga bomo pogrešali,« je med drugim zapisala. Huan, eden najbolj priznanih kitajskih glasbenikov, je po hudi bolezni umrl v Šanghaju v starosti 63 let. Brightmanova je nastop z Liujem pred 91.000 gledalci na pekinškem stadionu Ptičje gnezdo opisala kot vrhunec svoje kariere. Bila je izjemno počaščena: »Mislim, da sem bila edina zahodna umetnica, ki je nastopila na otvoritveni slovesnosti.« Po letu 2008 se je večkrat vrnila na Kitajsko in tam prirejala koncerte, z Liujem sta pesem znova izvedla skupaj na njenem koncertu v Pekingu 2014.

Baletka in dirigentka

Brightmanova 20. novembra znova prihaja v Slovenijo, v ljubljanskih Stožicah bo nastopila v sklopu turneje Winter Symphony. To bo njeno drugo gostovanje v Sloveniji, prvič je v Stožicah nastopila pred osmimi leti. Najbolj prodajana sopranistka na svetu je pri nas sicer najbolj znana po vlogi v Fantomu iz opere in po duetu Time to Say Goodbye z Andreo Bocellijem. Veliko manj znano pa je, da je kariero začela kot plesalka in disko pevka. »Moji prvi koraki so bili baletni. Izkušnje mi pridejo prav, prav zaradi njih sem postala to, kar sem. Preizkusila pa sem se tudi že kot dirigentka,« nam je zaupala.

2008. sta prvič skupaj nastopila.

Ker poje v več jezikih, nas je zanimalo, ali se utegne zgoditi, da bo slovenske oboževalce presenetila s kakšnim pozdravom ali celo kitico v slovenščini. »Vedno sem odprta za učenje česa novega, zato bi to res morda lahko poskusila,« je skrivnostno odgovorila. Prvi koncert v Sloveniji pred osmimi leti je zanjo zelo topla in prijazna izkušnja: »Občinstvo je bilo neverjetno dovzetno, mesto samo pa je name naredilo močan vtis. Vedno je veselje vrniti se v kraje, kjer čutiš to povezanost.«