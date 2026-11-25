Po več kot štirih desetletjih legendarna primorska skupina predstavlja nov studijski album Boljši sem kot prej. Dvanajst avtorskih skladb prinaša svežo ustvarjalno energijo, a ohranja prepoznavni zvok zasedbe, ki je na glasbeni sceni že več kot pol stoletja. Prizma je v prvem obdobju delovanja, med letoma 1974 in 1987, živela za glasbo. Kot neprofesionalna skupina je nastopala vsaj stokrat na leto, posnela 40 avtorskih skladb ter se predstavljala na festivalih in v televizijskih oddajah. Po letih intenzivnega ustvarjanja so prišli nasičenost, družine in nove glasbene smernice. Leta 1987 so se zato odločili, da skupino pošljejo v zasluženo upokojitev.

Na glasbeni sceni so že več kot pol stoletja. FOTO: JAKA JERAS

Vrnitev se je zgodila leta 2010, ko jih je Dragan Bulič povabil na nastop veteranskih skupin v Hali Tivoli. Dober odziv občinstva jih je spodbudil, da so Prizmo obudili. Na odrih so tako že 16 let. »Ugotovili smo, da naše skladbe še vedno živijo med publiko, koncerti pa so prijetni tako za poslušalce kot za nas. Prav to nas žene naprej,« pravi Franc Čelhar. Potreba po novem ustvarjanju se je pojavila leta 2024, ob 50. obletnici prvega nastopa skupine. Želeli so se predstaviti na Melodijah morja in sonca, kjer so zmagali v letih 1982 in 1983, za kar so potrebovali novo skladbo. Čelhar je za balado Nič mi ni uporabil še neobjavljeno besedilo Draga Misleja, kitarist Matjaž Švagelj pa je ustvaril skladbo Vse to je res na Mefovo besedilo. Obe sta bili dobro sprejeti na YouTubu in koncertih, kar je spodbudilo nadaljnje ustvarjanje.

Na novi vinilni plošči je 12 avtorskih skladb. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pomembno vlogo pri nastajanju albuma je imel tudi Švageljev domači studio, kjer so lahko snemali brez časovnega pritiska. Do jeseni 2025 se je nabralo 12 skladb, založba Dallas Records pa je podprla izdajo vinilne plošče. Pri ustvarjanju sta osrednjo vlogo prevzela Čelhar in Švagelj, tri skladbe pa temeljijo na neobjavljenih besedilih Draga Misleja. »Naši glasbeni možgani so po 40 letih precej drugačni, zato so nekatere skladbe nekoliko kompleksnejše,« pojasnjuje Čelhar. K prepoznavnosti skupine pomembno prispeva tudi pevec Ladi Mljač, ki ostaja njen član. Ob klasičnih rockovskih instrumentih so na albumu uporabili še sopranski in tenorski saksofon, flavto, violino, orglice in harmoniko. Ali jim je uspelo združiti značilni zvok Prizme s sodobnejšim izrazom, bodo po njegovih besedah presodili poslušalci.

Za naš časnik je spregovoril Franc Čelhar. FOTO: Osebni Arhiv

Naslovna skladba Boljši sem kot prej ima nekoliko hudomušno, a tudi osebno sporočilo. Besedilo Draga Misleja govori o človeku, ki se zaveda svojih napak in želi postati boljši. Refren prinaša priznanje, da sta bila v preteklosti tudi laganje in varanje, zdaj pa si želi nove priložnosti. Prva promocijska predstavitev albuma bo 28. novembra v Snack baru v Žusterni pri Kopru. Prizma se tam dobro počuti, saj je lani v lokalu že predstavila živi album Dan mladosti. Tokrat bodo v petčlanski električni zasedbi zaigrali šest skladb z nove plošče, preostali del programa pa bodo zapolnile preverjene uspešnice. Nastop bo prvi v seriji koncertov ob promociji novega vinilnega albuma.