Legendarna reška scena se vrača

Skoraj štiri desetletja po izidu kultne kompilacije Rijeka–Paris–Texas iz leta 1987, ki je takratno alternativno sceno postavila ob bok največjim glasbenim žariščem tistega časa, se zgodba o hrvaškem Manchestru nadaljuje. Projekt Rijeka–Paris–Texas II ne ohranja le spomina na eno najbolj samosvojih urbanih glasbenih scen nekdanje skupne države, temveč tudi dokazuje, da je reški ustvarjalni duh še kako živ in nepredvidljiv. Sredi jeseni, 11. novembra, bo ljubljanski Kino Šiška gostil koncertni dogodek, na katerem bodo moči združile tri prepoznavne reške zasedbe: The Siids, Chasing Nord in Turisti.

Druga epizoda tega projekta je dobila še prestižno in težko pričakovano vinilno podobo.

Koncertni večer bo ponudil dinamično presečišče alternativnega rocka, sodobne elektronike, popa in neukrotljivega eksperimentalnega izraza. Nastopajoče skupine ponujajo tri povsem različne zvočne podobe sodobne Reke. Dvojec The Siids velja za enega najvznemirljivejših elektro-pop sestavov v regiji, ki s temno sintetično estetiko in produkcijsko dodelanostjo polni dvorane. Zasedba Chasing Nord prinaša mogočen, atmosferičen in s sodobnim bremenom prežet alternativni ter progresivni rock, ki je opazno odmeval tudi na mednarodnih odrih. Skupina Turisti, projekt izkušenih glasbenih mačkov, pa ponuja brezkompromisen, enakomerno surov in neposreden reški rockovski naboj z izrazitimi avtorskimi besedili. Prav ta kombinacija generacijskih izkušenj, raznolikih žanrov in poetičnih pristopov tvori bistvo projekta, njihov skupni nastop pa bo hkrati poklon bogati zgodovini mesta ob Rječini in zvočni vpogled v njegovo aktualno produkcijo.

Rijeka–Paris–Texas II je naslednik legendarne kompilacije iz leta 1987. FOTO: S. N.

Ljubljanski koncert je osrednji del širše promocijske turneje projekta Rijeka–Paris–Texas II. Po uspešnih promocijskih predstavitvah na Hrvaškem bo ljubljanski večer poseben predvsem zaradi klasičnega koncertnega formata in neposrednega stika z občinstvom. Poseben poudarek celotnega projekta je namenjen uradnemu izidu na dvojnem LP. Po predhodni izdaji na dveh zgoščenkah je druga epizoda tega projekta zdaj dobila še prestižno in težko pričakovano vinilno podobo, na kateri je zbran izjemno širok nabor izvajalcev, ki so v zadnjih letih zaznamovali ali trenutno oblikujejo tamkajšnje podzemlje. Poleg nastopajoče trojice so na kompilaciji zastopane tudi zasedbe in posamezniki, kot so Jonathan, The Black Room, White on White, My Buddy Moose, One Possible Option, Boris Štok, Mr. Lee & IvaneSky, Po' Metra Crijeva ter številni drugi. Kompilacija Rijeka–Paris–Texas II z dvojnim vinilom tako deluje kot fizični in zgodovinski dokument reške glasbene identitete, ki uspešno premošča vrzel med nekdanjo punk ter novovalovsko tradicijo in današnjim modernim zvokom. V Kinu Šiška pa bo 11. novembra v ospredju tisto, kar je že od nekdaj bistvo rock'n'rolla – surova energija na odru, zvok v živo in avtentičen stik z občinstvom.