Legendarna reška scena se vrača

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Skoraj štiri desetletja po izidu kultne kompilacije Rijeka–Paris–Texas iz leta 1987, ki je takratno alternativno sceno postavila ob bok največjim glasbenim žariščem tistega časa, se zgodba o hrvaškem Manchestru nadaljuje. Projekt Rijeka–Paris–Texas II ne ohranja le spomina na eno najbolj samosvojih urbanih glasbenih scen nekdanje skupne države, temveč tudi dokazuje, da je reški ustvarjalni duh še kako živ in nepredvidljiv. Sredi jeseni, 11. novembra, bo ljubljanski Kino Šiška gostil koncertni dogodek, na katerem bodo moči združile tri prepoznavne reške zasedbe: The Siids, Chasing Nord in Turisti.
Druga epizoda tega projekta je dobila še prestižno in težko pričakovano vinilno podobo.
Koncertni večer bo ponudil dinamično presečišče alternativnega rocka, sodobne elektronike, popa in neukrotljivega eksperimentalnega izraza. Nastopajoče skupine ponujajo tri povsem različne zvočne podobe sodobne Reke. Dvojec The Siids velja za enega najvznemirljivejših elektro-pop sestavov v regiji, ki s temno sintetično estetiko in produkcijsko dodelanostjo polni dvorane. Zasedba Chasing Nord prinaša mogočen, atmosferičen in s sodobnim bremenom prežet alternativni ter progresivni rock, ki je opazno odmeval tudi na mednarodnih odrih. Skupina Turisti, projekt izkušenih glasbenih mačkov, pa ponuja brezkompromisen, enakomerno surov in neposreden reški rockovski naboj z izrazitimi avtorskimi besedili. Prav ta kombinacija generacijskih izkušenj, raznolikih žanrov in poetičnih pristopov tvori bistvo projekta, njihov skupni nastop pa bo hkrati poklon bogati zgodovini mesta ob Rječini in zvočni vpogled v njegovo aktualno produkcijo.