Legendarna Senidah se je zapisala v zgodovino (FOTO)

Senidah, ki velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, še posebno je priljubljena na Balkanu, je 13. decembra doživela veliko prelomnico v karieri. V zgodovino slovenske glasbe se je zapisala kot ena redkih izvajalk, ki so razprodale Stožice. To je pred njo uspelo le Nini Pušlar in Heleni Blagne. Koncert je odprla s skladbo Moj si high, ki je del njenega najnovejšega albuma Sen i dah. Pred razprodanim prizoriščem, ki je še pred začetkom vzklikalo njeno ime, je navdušila z izjemno dovršenim nastopom, ki so ga obogatili luči, vizualni efekti, ogenj, plesalke, plesalci, glasbeni gostje ter številna ekipa izjemnih glasbenikov. Nastop, ki so ga njeni oboževalci čakali presenetljivo dolgo, je bil presežek v vseh pogledih.

Ozračje je bilo nabito z energijo od začetka do konca. FOTO: MIRO MAJCEN

Dve uri in pol dolg vrtiljak glasbe in čustev je stkala iz 34 pesmi. V naboru so bile vse njene uspešnice, prava poslastica pa je bil izbor pesmi iz obdobja, ko je domačo glasbeno sceno osvojila kot članica skupine Muff. V tem delu se ji je na odru nenapovedano pridružil. »Povabila sem ga, ker je bil gost našega prvega velikega koncerta v Cvetličarni. Malo me je skrbelo, ali še znam te pesmi, ker jih toliko časa nisem pela, a na odru sem se spomnila vseh. Veseli me, da so preživele test časa in jih je z nami glasno pelo tudi občinstvo,« je bila čustvena pevka, ki je občinstvo očarala z glasom in stasom. Med vrhunce večera zagotovo sodi tudi nastop z, ki s Senidah pripravlja duet. Izjemen šov pod režijsko taktirko, ki ga je gostiteljica z ekipo ustvarila pod okriljem svoje znamke SNDH, se bo v anale nedvomno zapisal kot eden od vrhuncev domače koncertne produkcije.

S prvim nastopom v Stožicah se je zagotovo vtisnila v kolektivni spomin. FOTO: MIRO MAJCEN

V Stožice se je zgrnilo več kot 10.000 oboževalcev, ki so prišli od blizu in daleč. FOTO: KRISTJAN KUZMANOSKI