Legendarna skupina Bijelo dugme, ki praznuje pol stoletja, bo kmalu nastopila v Ljubljani

Skupina, ki je polnila dvorane po vsej nekdanji Jugoslaviji, bo februarja razvnela ljubljanske Stožice. Koncert, ki je že navdušil v Sarajevu, Zagrebu, Splitu, na Dunaju, v Münchnu, Parizu, Pragi in Skopju, prepleta spomine in sedanjost ter povezuje generacije, saj pesmi, ki so jih nekoč poslušali starši, danes pojejo njihovi otroci.

Turneja Doživjeti stotu, poimenovana po njihovem petem studijskem albumu, je poklon petim desetletjem ustvarjanja in je prava retromanija. Začela se je maja lani v sarajevskem Domu mladih, kjer se je zgodba skupine tudi začela. Vsi koncerti v regiji so bili razprodani v rekordnem času.

Na oder se bo vrnila zlata postava skupine: Goran Bregović na kitari, vokalista Alen Islamović in Mladen Vojičić - Tifa, Điđi Jankelić na bobnih, Zoran Redžić na basu in na klaviaturah Ogi Radivojević – Bregovićev dolgoletni sodelavec in multiinstrumentalist, saj klaviaturistov Vlada Pravdića in Laza Ristovskija na žalost ni več med nami.

Člani skupine so s svojimi edinstvenimi nastopi in imidžem, ki se je lahko kosal z imidžem največjih svetovnih zvezd, postali ultimativna senzacija in rock ikone ter so za vedno ostali zapisani kot fenomeni jugoslovanske rock kulture.