Legendarna slovenska skupina z novim singlom

LAIBACH se vračajo z novim singlom Allgorhythm in napovedjo album Musick, ki ga mnogi že označujejo kot njihov najbolj pop usmerjen projekt doslej. Gre za prvi studijski album z avtorskim materialom po plošči Spectre, obenem pa za delo, ki v značilni maniri skupine združuje provokacijo, konceptualno ostrino in nalezljivo zvočno podobo.

Album bo izšel pri britanski založbi Mute v fizičnih in digitalnih formatih. Z njim Laibach hkrati slavijo in ironično secirajo sodobni čas, obdobje algoritmov, umetne inteligence in popačene realnosti. Rezultat je zbirka skladb, ki se zavestno potaplja v hiperintenzivno postmodernost, pri tem pa ohranja prepoznavno identiteto kolektiva. Prvi vpogled v novo poglavje prinaša singel Allgorhythm, pri katerem sodeluje pevka Wiyaala. Skladbo je soproduciral britanski producent Richard X, znan po sodelovanjih z vrsto vidnih izvajalcev sodobne pop scene. Pesem predstavlja drzen kolaž elektronskih klišejev, izrazitih refrenov in udarnih ritmov.

Videospot, v katerem nastopata markantni frontman skupine in Wiyaala, dodatno poudarja konceptualno igro z digitalno realnostjo ter idejo optimizacije. Album je nastajal v ljubljanskem studiu skupine z izrazito maksimalističnim pristopom. V proces so bili vključeni številni domači in mednarodni sodelavci, med njimi Donna Marina Mårtensson, Manca Trampuš, Wiyaala, Senidah, Gregor Strasbergar ter Richard X. Raznolika zasedba gostov prispeva k barvitosti albuma, ki prepleta žanrske vplive, a ostaja konceptualno koherenten. Z izidom albuma Laibach napovedujejo tudi obsežno evropsko turnejo, ki bo zajela številna prizorišča po Evropi in Združenem kraljestvu. Turneja bo projekt predstavila v živo ter dodatno poudarila performativno dimenzijo skupine, ki že desetletja presega glasbeni okvir.