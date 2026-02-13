  • Delo d.o.o.
NOVA SMER

Legendarna slovenska skupina z novim singlom

Slovenska skupina z izrazito pop usmerjenim projektom odpira novo poglavje ustvarjanja
Allgorhythm predstavlja drzen kolaž elektronskih klišejev, izrazitih refrenov in udarnih ritmov. FOTOGRAFIJE: NIKA H. PRAPER/M. KOMEL
Allgorhythm predstavlja drzen kolaž elektronskih klišejev, izrazitih refrenov in udarnih ritmov. FOTOGRAFIJE: NIKA H. PRAPER/M. KOMEL
S. N.
 13. 2. 2026 | 07:30
2:05
A+A-

LAIBACH se vračajo z novim singlom Allgorhythm in napovedjo album Musick, ki ga mnogi že označujejo kot njihov najbolj pop usmerjen projekt doslej. Gre za prvi studijski album z avtorskim materialom po plošči Spectre, obenem pa za delo, ki v značilni maniri skupine združuje provokacijo, konceptualno ostrino in nalezljivo zvočno podobo.

Album bo izšel pri britanski založbi Mute v fizičnih in digitalnih formatih. Z njim Laibach hkrati slavijo in ironično secirajo sodobni čas, obdobje algoritmov, umetne inteligence in popačene realnosti. Rezultat je zbirka skladb, ki se zavestno potaplja v hiperintenzivno postmodernost, pri tem pa ohranja prepoznavno identiteto kolektiva. Prvi vpogled v novo poglavje prinaša singel Allgorhythm, pri katerem sodeluje pevka Wiyaala. Skladbo je soproduciral britanski producent Richard X, znan po sodelovanjih z vrsto vidnih izvajalcev sodobne pop scene. Pesem predstavlja drzen kolaž elektronskih klišejev, izrazitih refrenov in udarnih ritmov.

Album Musick bo izšel pri britanski založbi Mute v fizičnih in digitalnih formatih.
Album Musick bo izšel pri britanski založbi Mute v fizičnih in digitalnih formatih.

Videospot, v katerem nastopata markantni frontman skupine in Wiyaala, dodatno poudarja konceptualno igro z digitalno realnostjo ter idejo optimizacije. Album je nastajal v ljubljanskem studiu skupine z izrazito maksimalističnim pristopom. V proces so bili vključeni številni domači in mednarodni sodelavci, med njimi Donna Marina Mårtensson, Manca Trampuš, Wiyaala, Senidah, Gregor Strasbergar ter Richard X. Raznolika zasedba gostov prispeva k barvitosti albuma, ki prepleta žanrske vplive, a ostaja konceptualno koherenten. Z izidom albuma Laibach napovedujejo tudi obsežno evropsko turnejo, ki bo zajela številna prizorišča po Evropi in Združenem kraljestvu. Turneja bo projekt predstavila v živo ter dodatno poudarila performativno dimenzijo skupine, ki že desetletja presega glasbeni okvir.

slovenska glasbalaibachalbumnov albumglasba
