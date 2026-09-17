Legendarni hiti v novi preobleki

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Sejo Sexon, pevec skupine Zabranjeno pušenje. FOTO: ROMAN ŠIPIĆ

Sejo Sexon, pevec skupine Zabranjeno pušenje. FOTO: ROMAN ŠIPIĆ

Projekt Neuštekani prinaša drugačno podobo znanih uspešnic. FOTO: ARHIV

Projekt Neuštekani prinaša drugačno podobo znanih uspešnic. FOTO: ARHIV

Akustična različica je skupini odprla prostor za bolj intimno koncertno izkušnjo. FOTO: ARHIV

Akustična različica je skupini odprla prostor za bolj intimno koncertno izkušnjo. FOTO: ARHIV

Sejo Sexon, pevec skupine Zabranjeno pušenje. FOTO: ROMAN ŠIPIĆ
Projekt Neuštekani prinaša drugačno podobo znanih uspešnic. FOTO: ARHIV
Akustična različica je skupini odprla prostor za bolj intimno koncertno izkušnjo. FOTO: ARHIV
G. S.
 17. 9. 2026 | 15:25
2:58
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Po razprodanih koncertih v Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Zadru, Splitu in Osijeku legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor. V Festivalni dvorani Lent bodo nastopili 24. oktobra, kjer bodo občinstvu predstavili svoj projekt Neuštekani. Zasedba, ki je leta 2024 zaznamovala 40 let od izida kultnega albuma Das ist Walter, je s tem projektom še enkrat dokazala, da ostaja »za vedno mlada« in pripravljena na nove glasbene izzive. Kot pravi Sejo Sexon, je želel s projektom predvsem »popraviti krivico« in v živo izvesti tudi skladbe, ki so bile doslej na njihovih koncertih zapostavljene ali sploh še niso dobile priložnosti, da zaživijo na odru.

Akustična različica je skupini odprla prostor za bolj intimno koncertno izkušnjo. FOTO: ARHIV
Akustična različica je skupini odprla prostor za bolj intimno koncertno izkušnjo. FOTO: ARHIV

Projekt prinaša Zabranjeno pušenje v nekoliko drugačni, bolj intimni in akustični podobi. Pesmi dobivajo novo obliko, skupina pa jih izvaja na akustičnih instrumentih, zaradi česar koncert ponuja bolj osebno in čustveno glasbeno izkušnjo. V takšnem vzdušju bo tudi mariborsko občinstvo poleg bolj znanih uspešnic lahko slišalo tudi redkeje izvajane skladbe ter zgodbe o njihovem nastanku in o začetkih skupine. Na repertoarju bodo med drugim pesmi Pismo Elvisu, Laku noć, stari, Arizona dream, Nema više in Kad dernek utihne.

V akustični različici bodo nekoliko drugače zazvenele tudi njihove najbolj prepoznavne skladbe, med katerimi so Djevojčica kojoj miriše koža, Fikreta in Lijepa Alma. Prav takšna izvedba pa daje članom skupine tudi več prostora, da pokažejo svoje glasbeno znanje in virtuoznost, občinstvu pa ponuja nekoliko drugačno »vožnjo« skozi dolgo in bogato kariero ene najbolj prepoznavnih zasedb s prostora nekdanje Jugoslavije. »Pred prvim nastopom Neuštekanih v Sarajevu sem imel ogromno tremo, kot da grem prvič na oder. Po odličnih koncertih v mojem rodnem mestu in nato v Ljubljani, Zagrebu, Zadru, Beogradu, Splitu, Podgorici ter Osijeku pa komaj čakam srečanje z občinstvom v Mariboru,« pravi Sejo Sexon.

Pred prvim nastopom Neuštekanih v Sarajevu sem imel ogromno tremo, kot da grem prvič na oder.

Kot dodaja, se veseli, da bodo lahko tudi z mariborskim občinstvom delili izkušnjo, ki je bila za skupino doslej nekaj posebnega. »Upam, da bo tudi zanje to fantastična glasbena izkušnja,« še pravi. Projekt Neuštekani tako ni le akustična različica njihovih največjih uspešnic, ampak tudi svojevrsten sprehod skozi zgodovino skupine, ki je v štirih desetletjih ustvarila številne skladbe, ki so postale del kolektivnega glasbenega spomina. Koncert ne nagovarja le dolgoletnih poslušalcev, ampak tudi mlajše generacije, ki njihovo glasbo šele odkrivajo.

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