Legendarni pevec prvič na Melodijah morja in sonca

Na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca bo prvič v svoji bogati glasbeni karieri nastopil legendarni glasbenik Daniel Popović. Čeprav je na glasbeni sceni prisoten že več kot pet desetletij, ga letos čaka festivalska premiera, ki jo bo zaznamoval z nekoliko drugačnim nastopom. Občinstvu se bo predstavil s skladbo Sogno d'amore, ki jo bo zapel v italijanščini.

»Skladbo sem posnel v italijanskem jeziku. Sprašujejo me, zakaj. V bistvu mi s svojo naravno melodijo leži ter se zlije z glasom in mediteranskim duhom, to pa je ena od stvari, povezanih s tem festivalom,« pojasnjuje Popović. Glasbo za skladbo je napisal sam, pri besedilu pa je prvič sodeloval z avtorjem Pietrom Poccecom. »Po mojem sva ustvarila nekakšno čarovnijo,« pravi glasbenik, ki v novo pesem močno verjame. Nastopa na portoroškem festivalu se še posebno veseli. »V izjemno čast mi je, da lahko končno nastopim na tako prestižnem festivalu, kot so Melodije morja in sonca. Organizacija, ekipa glasbenikov in celotno vzdušje okoli festivala so na vrhunski ravni, sodelovanje z vsemi temi izjemnimi profesionalci pa mi je v velik užitek,« poudarja. Daniel Popović se je v zgodovino popularne glasbe zapisal leta 1983 z evrovizijsko uspešnico Đuli, v desetletjih ustvarjanja pa je izdal 20 albumov.