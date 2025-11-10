Legendarni Plavi orkestar do zadnjega kotička napolnil dvorano Tabor (FOTO)

Skupina Plavi orkestar letos praznuje kar nekaj velikih jubilejev, poleg tega se je članom na odrih pridružil Mladen Pavičić oziroma Lepi Pava, njihov prvi kitarist, ki se je med vojno v Bosni in Hercegovini, od koder prihaja eden največjih bendov nekdanje Jugoslavije, preselil v Kanado, kjer se uspešno ukvarja s produkcijo. Plavi orkestar, katerega alfa in omega je tudi Saša Lošić, je v mestu ob Dravi vedno lepo sprejet gost. Tudi tokrat, leto dni po Festivalu Lent, ni bilo nič drugače, saj je bila dvorana Tabor takoj razprodana.

Marko Pejaković, didžej, in Leon Markovič, tehnik

Svojo priložnost je dobila tudi domača YU Generacija, ki je nastopila kot predskupina, ki je preigravala stare hite yugo rocka in dodala še nekaj svojih. Loša, ki je na oder prišel ob pol desetih zvečer, je zaigral kar nekaj uspešnic, ki jih ni igral že desetletja. »Tokrat bomo imeli razširjen program, pripravite svoje želje,« je razvnel občinstvo. Čeprav niso politično izpostavljeni, so ob uspešnici, kot je Fa fa fašista, na veliko razgrnili zastavo nekdanje skupne države. Eden izmed obiskovalcev je povedal, da je Plavi orkestar na istem mestu nastopil natanko pred 40 leti, ko je bil koncert po posredovanju policije predčasno prekinjen. Ker so si obiskovalci prižgali cigarete.