Legendarni Zdravko Čolić prihaja v Izolo: Simonov zaliv bo zapel ob njegovih največjih uspešnicah

V Izolo prihaja ena največjih glasbenih ikon prostora nekdanje Jugoslavije. Zdravko Čolić bo 15. avgusta 2026 nastopil v Simonovem zalivu, na edinstveni obmorski lokaciji, kjer naj bi ob morju in sončnem zahodu zazvenele pesmi, ki že desetletja povezujejo generacije poslušalcev.

Glas, ki ga poznajo generacije

Zdravko Čolić, rojen 30. maja 1951 v Sarajevu, je svojo glasbeno pot začel v skupini Ambasadori, kmalu zatem pa stopil na samostojno pot. Zaslovel je s pesmijo Sinoć nisi bila tu, njegova kariera pa je mednarodni pečat dobila tudi z nastopom na Evroviziji s skladbo Gori vatra. Sledili so številni uspešni albumi, razprodane turneje in status izvajalca, ki je močno zaznamoval glasbeno zgodovino širše regije. Njegovi koncerti slovijo po izjemni energiji, vrhunski produkciji in posebni povezanosti z občinstvom.

Čeprav je za njim več kot štiri desetletja glasbenega ustvarjanja, Čolić ostaja izjemno aktiven. Redno nastopa na največjih odrih regije, polni dvorane in stadione, njegove nastope pa spremljajo vrhunski glasbeniki, spremljevalni vokali in bogata odrska produkcija.

Na koncertih združuje nostalgijo in sodobno koncertno izkušnjo. Ob brezčasnih uspešnicah občinstvu predstavlja tudi novejši repertoar z albumov, kot sta Vatra i barut in Ono malo sreće, ki sta požela odličen odziv poslušalcev.

Ko bo zazvenela Ti si mi u krvi

Med njegovimi največjimi koncertnimi dosežki izstopajo razprodani nastopi na stadionu Marakana, kjer se je zbralo več deset tisoč obiskovalcev, ter več zaporednih koncertov v beograjski Areni. Čolićevi večurni koncerti so prava glasbena potovanja, v katerih se prepletajo romantika, energija in prepoznavna interpretacija.Vrhunec večera v Izoli bo za mnoge zagotovo trenutek, ko bo zazvenela Ti si mi u krvi, pesem, ki že desetletja navdihuje občinstvo in vedno znova ustvari posebno vzdušje.

Simonov zaliv bo tako 15. avgusta 2026 prizorišče večera, v katerem se bodo ob morju srečali spomini, glasba in emocije.