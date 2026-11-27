Po razprodanih koncertih v Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Zadru, Splitu, Podgorici in Osijeku legendarna skupina Zabranjeno pušenje s svojim akustičnim projektom Neuštekani prihaja tudi v Ribnico, in sicer 11. decembra v veliko dvorano Urban centra. Tokrat se bo občinstvu predstavila v nekoliko drugačni, intimnejši glasbeni podobi, v kateri bodo akustične instrumente spremljale zgodbe o nastanku skupine in njeni bogati glasbeni poti.

FOTO: Press

Posebnost projekta je izbor skladb, ki jih glasbeniki doslej niso pogosto izvajali v živo. Med njimi so Pismo Elvisu, Laku noć, stari, Arizona dream, Nema više in Kad dernek utihne. Seveda ne bodo manjkale niti priljubljene uspešnice, kot so Djevojčica kojoj miriše koža, Fikreta in Lijepa Alma, ki bodo v akustični izvedbi dobile nekoliko drugačen zven.

FOTO: Natko Felbar

Obeta se poseben glasbeni večer, prežet z nostalgijo, zgodbami in melodijami, ki bodo poslušalce popeljale skozi bogato kariero skupine Zabranjeno pušenje.