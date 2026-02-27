  • Delo d.o.o.
KONCERT

Legende francoske glasbe Les Négresses Vertes prihajajo v Ljubljano

Več kot tri desetletja po prvih nastopih Les Négresses Vertes ostajajo zvesti svoji prepoznavni glasbeni poti, ki povezuje različne žanre in kulture,
N. Č.
 27. 2. 2026 | 15:13
1:53
A+A-

V Kino Šiška 17. aprila prihaja skupina Les Négresses Vertes, eno najbolj prepoznavnih imen francoske glasbe zadnjih desetletij. Zasedba, ki je zrasla iz pariškega punk gibanja druge polovice osemdesetih let, se po novi evropski turneji vrača tudi pred slovensko občinstvo.

Les Négresses Vertes so nastali leta 1987 v Parizu. Že leto pozneje so izdali prvenec Mlah (1988), s katerim so opozorili nase tudi zunaj Francije. Leta 1989 so z remiksi prodrli na angleške glasbene lestvice in si utrdili sloves skupine, ki zna povezati tradicijo in sodobne vplive.

Njihov zvok temelji na prepletu akustičnega rocka, chanson réaliste in mediteranskih ritmov. Sledili so albumi Famille Nombreuse (1991), Zigzague (1995) in Trabendo (1999), ki so utrdili njihov položaj na mednarodnem prizorišču. Do leta 2001 so koncertirali po vsem svetu.

Po daljšem premoru so se leta 2018 znova združili. Vrnitev je pospremila obsežna svetovna turneja s 350 koncerti, ki so jo sklenili decembra 2024.

Leta 2026 se odpravljajo na novo evropsko turnejo Zobi Tour 2026. Skupino danes sestavljajo Stéfane Mellino (kitara, vokal), François Tousch (harmonika, spremljevalni vokali), Iza Mellino (tolkala, spremljevalni vokali), Mich Ochowiak (trobenta, spremljevalni vokali), Gwen Badoux (pozavna, spremljevalni vokali) in Matthieu Rabaté (bobni).

Več kot tri desetletja po prvih nastopih Les Négresses Vertes ostajajo zvesti svoji prepoznavni glasbeni poti, ki povezuje različne žanre in kulture. Ljubljanski koncert bo del njihove nove evropske zgodbe.

