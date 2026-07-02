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Let 3 predstavljajo novo pesem Žlica: »Borimo se proti zlu, pa četudi samo z žlico« (VIDEO)

Skupina Let 3 nadaljuje niz singlov z albuma RKTRD NDRD.
O snemanju videospota je spregovoril Zoran Prodanović Prlja. FOTO: Filip Kovačević
O snemanju videospota je spregovoril Zoran Prodanović Prlja. FOTO: Filip Kovačević
N. Č.
 2. 7. 2026 | 15:10
2:22
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Hrvaška zasedba Let 3 predstavlja novi singel Žlica, še eno skladbo z aktualnega albuma RKTRD NDRD. Po pesmih Cikica, Lassie, Mravljooka pupica in Miele Rosa skupina nadaljuje zgodbo svojega novega ustvarjalnega obdobja, tokrat z nekoliko resnejšim vzdušjem.

Glasbo za skladbo so ustvarili Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović Prlja in Matej Zec, besedilo pa podpisuje Mrle. Če so prejšnji singli odpirali novo, z ljubeznijo navdihnjeno poglavje skupine, Žlica prinaša drugačen ton, hkrati pa ohranja prepoznavni ustvarjalni izraz, po katerem je Let 3 znan že desetletja.

FOTO: Igor Cecelja
FOTO: Igor Cecelja

Tudi videospot je režiral dolgoletni sodelavec skupine Radislav Jovanov Gonzo. V njem nastopata Elena Gržin kot dekle iz Črne lagune in Paolo Magelli kot mož z žlico. Direktor fotografije in snemalec je Toni Renaud, montažo je opravila Anita Jovanov, izvršna producentka pa je bila Lana Letović Perčin. Pri nastanku videospota sta sodelovala tudi zmajarja Snježana Hristov in Žarko Tkalec, del kostumografije pa je prispeval krojaški studio Loretta.

Videospot si lahko ogledate tukaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

O snemanju videospota je spregovoril Zoran Prodanović Prlja: »Videospot za pesem Žlica smo snemali v Brestu pod Učko. Elvira Čoboj je skrbela, da med snemanjem nihče ni bil ne žejen ne lačen, Lana Letović Perčin pa je kot izvršna producentka bdela nad celotnim projektom. Pomagala sta tudi zmajarja Snježana Hristov in Žarko Tkalec. Pesem je sama po sebi balada o nesrečni ljubezni ter boju med dobrim in zlim. Z njo in z videospotom pozivamo, da se vsi dejavno borimo proti zlu, gnoju in črnini, ki nas preplavlja – pa četudi samo z žlico.«

Skladba Žlica nadaljuje popotovanje skozi nenavadni ljubezenski svet albuma RKTRD NDRD, s katerim je Let 3 po daljšem premoru in albumu Angela Merkel sere odprl novo ustvarjalno poglavje. V njem se prepletajo ljubezen, humor, absurd in umetniška svoboda – elementi, ki že vrsto let zaznamujejo ustvarjanje te prepoznavne skupine.

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