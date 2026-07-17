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11 FILMSKIH VEČEROV

Letni kino Minoriti prinaša preslišane zgodbe

Zdaj že tradicionalni festival je prostor srečevanja ljudi, ki jih povezuje ljubezen do kakovostnega filma.
Kino je zdaj že stalnica kulturnega poletja. FOTO: Letni Kino Minoriti

Kino je zdaj že stalnica kulturnega poletja. FOTO: Letni Kino Minoriti

Na sporedu so filmi, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti ali pa kljub kakovosti in vsebinski nujnosti niso bili deležni zadostne pozornosti. FOTO: Letni Kino Minoriti

Na sporedu so filmi, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti ali pa kljub kakovosti in vsebinski nujnosti niso bili deležni zadostne pozornosti. FOTO: Letni Kino Minoriti

Letni kino praznuje že deset let. FOTO: Letni Kino Minoriti

Letni kino praznuje že deset let. FOTO: Letni Kino Minoriti

Med drugim bodo zavrteli presunljivo Palestino 36, ki dramatizira povezane boje Palestincev proti britanskemu kolonializmu in sionističnim naselbinam leta 1936. FOTO: Letni Kino Minoriti

Med drugim bodo zavrteli presunljivo Palestino 36, ki dramatizira povezane boje Palestincev proti britanskemu kolonializmu in sionističnim naselbinam leta 1936. FOTO: Letni Kino Minoriti

Kino je zdaj že stalnica kulturnega poletja. FOTO: Letni Kino Minoriti
Na sporedu so filmi, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti ali pa kljub kakovosti in vsebinski nujnosti niso bili deležni zadostne pozornosti. FOTO: Letni Kino Minoriti
Letni kino praznuje že deset let. FOTO: Letni Kino Minoriti
Med drugim bodo zavrteli presunljivo Palestino 36, ki dramatizira povezane boje Palestincev proti britanskemu kolonializmu in sionističnim naselbinam leta 1936. FOTO: Letni Kino Minoriti
Ju. P.
 17. 7. 2026 | 10:15
3:11
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Z mariborsko premiero filma Še eno rundo, pa greva italijanskega režiserja Francesca Sossaija se je v sredo v Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor začel letošnji Letni kino Minoriti. Deseta edicija tega poletnega festivala prinaša 11 filmskih večerov ob sredah in sobotah, poroča STA. Programski vodja Letnega kina Minoriti Žiga Brdnik pojasnjuje, da se je pri pripravi programa osredotočil na filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti ali pa kljub kakovosti in vsebinski nujnosti niso bili deležni zadostne pozornosti. »Kot vedno je program kombinacija najboljše bere vseh filmskih zvrsti in žanrov. Vse zaznamuje družbenokritična, satirična, humorna nota, ki preizprašuje umetniški kanon, človeško zgodovino, družbene predsodke, krivice in zablode našega časa. Hkrati pa v mesto brez mestnega kina prinaša toplino in raznolikost ter v ospredje postavlja preslišane in utišane glasove tega sveta,« je povedal.

11 filmskih večerov bo ob sredah in sobotah.

Na programu letošnje jubilejne izvedbe so med drugim predpremiera filma Palestina 36 režiserke Annemarie Jacir ter filmi Tujec Françoisa Ozona, Junakinja Petre Volpe, DJ Ahmet Georgija M. Unkovskega, Grda polsestra Emilie Blichfeldt in animirani film Potovanje regratove lučke Momoko Seto.

Pogovori z ustvarjalci

Prinaša tudi izbor aktualnih slovenskih dokumentarcev, pogovore z ustvarjalci ter posebna sodelovanja z Društvom slovenskih režiserk in režiserjev, Feminističnim filmskim festivalom FeFi, Mednarodnim festivalom dokumentarnega filma DOKUDOC, Kinoateljejem, Centrom za družbeno raziskovanje – CEDRA ter lutkovnima muzejema v Mariboru in Ljubljani.

Projekt tudi letos nastaja v sodelovanju Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) in Društva za razvoj filmske kulture ter s podporo številnih partnerjev. »Lutkovno gledališče Maribor že desetletja soustvarja kulturni prostor mesta, tako z lastnim programom kot tudi z odpiranjem prostora vsebinam, ki delijo prepričanje, da kultura ni samo dodatek, temveč bistvo mesta. Letni kino Minoriti je eden takih projektov in nam je to sodelovanje v izjemen ponos: izhajamo iz iste potrebe po zgodbi, druženju, skupnem doživetju, trenutku, ki te izvleče iz vsakdana, in negovanju kakovostnega, avtentičnega in pronicljivega umetniškega izraza,« je po poročanju STA povedala direktorica LGM Ksenija Repina.

Kot vedno je program kombinacija najboljše bere vseh filmskih zvrsti in žanrov.

»Ko smo pripravljali prvo izvedbo Letnega kina Minoriti, smo predvsem verjeli, da bo občinstvo prepoznalo skrbno načrtovan izbor filmov in čar skupnega gledanja filmov na prostem v enem najlepših ambientov v Mariboru. Deset let pozneje lahko z veseljem rečemo, da Letni kino Minoriti ni več le poletni filmski program, temveč stalnica kulturnega poletja in prostor srečevanja ljudi, ki jih povezuje ljubezen do kakovostnega filma,« je dodal predsednik Društva za razvoj filmske kulture Rene Puhar.

Na sporedu so filmi, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti ali pa kljub kakovosti in vsebinski nujnosti niso bili deležni zadostne pozornosti. FOTO: Letni Kino Minoriti
Na sporedu so filmi, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti ali pa kljub kakovosti in vsebinski nujnosti niso bili deležni zadostne pozornosti. FOTO: Letni Kino Minoriti

Letni kino praznuje že deset let. FOTO: Letni Kino Minoriti
Letni kino praznuje že deset let. FOTO: Letni Kino Minoriti

Med drugim bodo zavrteli presunljivo Palestino 36, ki dramatizira povezane boje Palestincev proti britanskemu kolonializmu in sionističnim naselbinam leta 1936. FOTO: Letni Kino Minoriti
Med drugim bodo zavrteli presunljivo Palestino 36, ki dramatizira povezane boje Palestincev proti britanskemu kolonializmu in sionističnim naselbinam leta 1936. FOTO: Letni Kino Minoriti

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