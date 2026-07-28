Letni kino Silvana Furlana s sodobnimi avtorskimi filmi od intimnih pripovedi do zgodovine

V Novi GoriciI od sobote do petka, 31. julija, poteka Letni kino Silvana Furlana. Vse od leta 2012 pod okriljem Mestne občine Nova Gorica privablja na mestno ploščad ljubitelje filmske umetnosti iz Goriške in širše. Tudi tokrat bodo nekaterim projekcijam sledili pogovori z avtorji. Letni kino Silvana Furlana bo občinstvu letos ponudil izbor sodobnega avtorskega filma. V njem bo vsak našel svoj filmski večer, so prepričani na novogoriški občini. Na platnu se bodo zvrstile festivalske uspešnice, nagrajeni dokumentarni in igrani filmi, avtorske novosti ter zgodbe, ki prihajajo z največjih svetovnih festivalov.

»Program povezuje raznolikost, od intimnih osebnih pripovedi do družbenih vprašanj, od humorja do pretresljivih življenjskih usod, od glasbe do zgodovine,« je na predstavitveni novinarski konferenci pred časom napovedala Mateja Zorn iz Kinoateljeja Gorica. Dogajanje je v soboto odprl nov film Metoda Pevca Ko pridem ven, ki je pretresljiv pogled za zidove zapora na Dobu in je lani osvojil nagrado občinstva na Festivalu slovenskega filma. Sledi svetovna premiera dokumentarca Obmejne zgodbe, ki se obrača k življenju ob meji in zgodbam ljudi, ki ta prostor vsakodnevno soustvarjajo. Film Jureta Krefta in Darka Sintiča skozi osebne pripovedi raziskuje spomin, identiteto in dediščino zgodovine, ki še danes odmeva med ljudmi.

Vse projekcije se začnejo ob 21. uri, vstop nanje je prost, filmi pa so opremljeni s slovenskimi podnapisi.

Na platno se vračata tudi Laura Samani in Francesco Sossai, italijanska režiserja mlajše generacije, ki sta sodelovala že pri omnibusu Naš vsakdanji kino, nastalem v produkciji Kinoateljeja. Predstavljena bosta s svojima celovečernima filmoma Šolsko leto in Še eno rundo, pa greva. Program dopolnjujejo še izbrani festivalski naslovi, med njimi makedonski DJ Ahmet, dokumentarni poklon skupini Haustor Tretji svet ter novi film Olma Omerzuja Nehvaležna bitja.

Vse projekcije se začnejo ob 21. uri, vstop pa je prost

Pred celovečernimi projekcijami bodo gledalce v filmske svetove uvajali tudi kratki filmi mladih avtorjev Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici: Suicide Fish Teneja Davidovića, nežna in duhovita zgodba o mladostni ljubezni, glasbenih sanjah in obljubi, Temno brdo Vanje Miloš Jovanović, atmosferična pripoved iz tihega gorskega sveta, ter Samo četrtina Sofie Miljatović, intimni razmislek o fotografiji, staranju in občutku minljivosti.

Vse projekcije se začnejo ob 21. uri, vstop pa je prost. Filmi so opremljeni s slovenskimi podnapisi, v primeru slabega vremena pa se program seli v EPIC center na Trgu Evrope. Letni kino Silvana Furlana je del poletne mreže Potujočega Kina Soča-Isonzo Cinema, ki povezuje filmska prizorišča ob Soči in tudi letos razsvetljuje poletne večere z zgodbami pod odprtim nebom.