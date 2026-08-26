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FILMSKI KLASIKI

Letni Kinodvor do četrtka z brezplačnimi projekcijami

Na ogled bodo filmi, posvečeni odmevnim obletnicam ter mejnikom.
Črna komedija bratov Coen z nepozabno Frances McDormand in Stevom Buscemijem (na fotografiji). FOTO: Promocijsko gradivo

Črna komedija bratov Coen z nepozabno Frances McDormand in Stevom Buscemijem (na fotografiji). FOTO: Promocijsko gradivo

Diamanti so dekletovi najboljši prijatelji. FOTO: Dokumentacija Dela

Diamanti so dekletovi najboljši prijatelji. FOTO: Dokumentacija Dela

Buster Keaton je bil eden najbolj znanih ameriških filmskih igralcev, komikov in režiserjev iz dobe nemega filma. FOTO: Arhiv Cd

Buster Keaton je bil eden najbolj znanih ameriških filmskih igralcev, komikov in režiserjev iz dobe nemega filma. FOTO: Arhiv Cd

Legendarni švedski režiser Ingmar Bergman FOTO: Scanpix Sweden/Reuters

Legendarni švedski režiser Ingmar Bergman FOTO: Scanpix Sweden/Reuters

Črna komedija bratov Coen z nepozabno Frances McDormand in Stevom Buscemijem (na fotografiji). FOTO: Promocijsko gradivo
Diamanti so dekletovi najboljši prijatelji. FOTO: Dokumentacija Dela
Buster Keaton je bil eden najbolj znanih ameriških filmskih igralcev, komikov in režiserjev iz dobe nemega filma. FOTO: Arhiv Cd
Legendarni švedski režiser Ingmar Bergman FOTO: Scanpix Sweden/Reuters
STA, I. R.
 26. 8. 2026 | 05:42
3:33
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S filmom General z Busterjem Keatonom iz leta 1926 se je v ponedeljek na Kongresnem trgu v Ljubljani začel Letni Kinodvor. Do četrtka so vsak večer ob 20.30 brezplačno na ogled filmski klasiki. Kot so zapisali v Kinodvoru, tudi letošnji izbor prinaša filme, posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije. General, popolna mešanica akcije, komedije in drame, ki praznuje 100 let, predstavlja vrhunec neme komedije in je eden najboljših filmov vseh časov po mnenju številnih kritikov. Strojevodja Johnnie Gray ima dve ljubezni – svojo lokomotivo po imenu General in svoje dekle Annabelle Lee. Ko ga ob izbruhu državljanske vojne leta 1861 vojska odkloni, saj jugu bolj kakor vojak koristi kot inženir, ga Annabelle, ki ne pozna pravega vzroka, zavrne kot strahopetca. Leto kasneje Johnniejevo lokomotivo, s katero po naključju potuje tudi Annabelle, ugrabi skupina vohunov s severa.

Filme predvajajo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi, pri filmu Persona so podnapisi tudi v angleščini.

V torek so se s filmom Gospodje imajo raje plavolaske iz leta 1953 poklonili 100. obletnici rojstva Marilyn Monroe (umrla je 4. avgusta 1962). V filmu spremljamo glamurozni kabaretski pevki, prijateljici Lorelei in Dorothy, ki se v iskanju prave ljubezni vkrcata na luksuzno čezoceanko. Prva moške izbira po debelini njihove denarnice in meni, da so »dekletovi najboljši prijatelji diamanti«, druga pa pri nasprotnem spolu najbolj ceni atletsko postavo. Stvari se zapletejo, ko se na ladji pojavi zasebni detektiv, ki ga je najel sumničavi oče Loreleinega zaročenca.

Sreda prinaša Persono iz leta 1966, brezčasno mojstrovino Ingmarja Bergmana, ki ostaja eden najbolj vplivnih filmov v zgodovini kinematografije in ena njenih večnih enigem. Film bodo prikazali ob 60. obletnici nastanka. Bergman, ki ga je presenetila podobnost med igralkama, je ustvaril »sonato za dva inštrumenta«, zgodbo o uspešni gledališki igralki Elizabeth, ki je sredi predstave doživela živčni zlom in prenehala govoriti, ter njeni klepetavi medicinski sestri Almi. V samotni hiši na odmaknjenem otoku se začneta njuni osebnosti skrivnostno stapljati, so vsebino filma povzeli pri Kinodvoru.

100 LET bi letos praznovala Marilyn Monroe.

Za slovo od filmov na prostem bodo jutri, v četrtek, prikazali še Fargo iz leta 1996. S snegom pobeljena in krvjo prepojena črna komedija bratov Coen z nepozabno Frances McDormand, ki je za vlogo dobrodušne policistke Marge Gunderson prejela oskarja za najboljšo igralko, letos obeležuje 30 let. Oskar za najboljšo igralko in scenarij ter nagrada za najboljšo režijo v Cannesu.

Stvari gredo hudo narobe, ko Jerry Lundegaard, mali prodajalec avtomobilov iz Minnesote, najame dva suroveža, da ugrabita njegovo ženo, za plačilo pa jima obljubi del odkupnine, ki jo namerava izsiliti od njenega premožnega, stiskaškega očeta. Ko se trupla začnejo kopičiti, primer prevzame zelo zagnana in zelo noseča policijska načelnica Marge Gunderson, so zapisali pri Kinodvoru. Filme predvajajo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi, pri filmu Persona so podnapisi tudi v angleščini.

Buster Keaton je bil eden najbolj znanih ameriških filmskih igralcev, komikov in režiserjev iz dobe nemega filma. FOTO: Arhiv Cd
Buster Keaton je bil eden najbolj znanih ameriških filmskih igralcev, komikov in režiserjev iz dobe nemega filma. FOTO: Arhiv Cd

Legendarni švedski režiser Ingmar Bergman FOTO: Scanpix Sweden/Reuters
Legendarni švedski režiser Ingmar Bergman FOTO: Scanpix Sweden/Reuters

Diamanti so dekletovi najboljši prijatelji. FOTO: Dokumentacija Dela
Diamanti so dekletovi najboljši prijatelji. FOTO: Dokumentacija Dela

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