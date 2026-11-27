Na več prizoriščih v Ljubljani se bo v ponedeljek začel 23. mednarodni festival animiranega filma Animateka, ki bo vse do 6. decembra ponujal jagodni izbor avtorskega animiranega filma z vsega sveta, s poudarkom na Srednji, Južni in Vzhodni Evropi. Letošnja novost je program restavriranih klasik.

Rdeča nit letošnje mavrične Animateke, ki bo potekala tako v Kinodvoru kot Slovenski kinoteki, Bazi - Centru mladih Ljubljana in Cukrarni, sta retrospektiva in solidarnost s kvirovsko skupnostjo ter palestinskim ljudstvom. V 34 programskih festivalskih sklopih bo letos na ogled 337 filmov, od tega sedem celovečernih. Kot je povedal koordinator programa Igor Prassel, so letos prejeli več kot tisoč prijavljenih filmov.

Vsi filmi v glavnem tekmovalnem programu se potegujejo za veliko nagrado mednarodne žirije in nagrado občinstva.

Letošnja novost Animateke je program restavriranih klasik, v katerem bodo predstavljeni izbrani filmi bratov Fleischer. Sicer je letošnja retrospektiva namenjena kvirovstvu v animiranem filmu in so jo posvetili LGBTQIA2+ skupnostim ter raznolikim podobam identitete, ljubezni, spolnosti in medosebnih odnosov v animaciji. Tema bo odmevala tudi v drugih festivalskih sklopih, med drugim v študentskem tekmovalnem programu, programu VR in animiranih dokumentarcih. Animateka je posvečena tudi letos preminuli dolgoletni producentki zagrebškega festivala Animafest Matei Milić. Po njej so poimenovali nagrado za najboljši projekt delavnice Rise Shine po izboru občinstva.

Pet sklopov

Glavni tekmovalni program je letos razdeljen na pet sklopov, v okviru katerih si bo mogoče ogledati 33 filmov, od tega jih je pet s slovensko noto. To so Plavutarji Veronike Hozjan, Julka Valerie Cozzarni, Divji Miloša Tomića, Nihče ni nikoli gledal slonov kot ti Sandre Jovanovske in Kozmonavti Lea Černica. Vsi filmi v glavnem tekmovalnem programu se potegujejo za veliko nagrado mednarodne žirije in nagrado občinstva. Poleg njiju bodo podelili še devet drugih festivalskih nagrad.

Strokovna platforma AnimatekaPRO, ki je namenjena povezovanju mednarodne animacijske skupnosti, izmenjavi znanja in odpiranju aktualnih vprašanj s področja animiranega filma, bo letos prvič v Bazi - Centru mladih Ljubljana. Festival spremlja tudi pester spremljevalni program razstav, delavnic in drugih dogodkov za najrazličnejše generacije. Med njimi so tudi tako imenovani zajtrki z avtorji, na katerih bo mogoče številne ustvarjalce nekaterih na festivalu prikazanih filmov srečati v živo. Na Animateko letos prihaja 300 gostov z vsega sveta.

Letošnja novost Animateke je program restavriranih klasik.

Pod okrilje Animateke sodijo tudi štiri razstave. Ena nosi naslov Tako malo je dovolj – umetniški svet Diane Obomsawin, kanadske striparke in animatorke. Pripadnica staroselskega ljudstva Abenaki, za katero je značilen preplet animacije in stripa, je tudi letošnja rezidenčna umetnica Animateke. Na ogled bo še razstava z naslovom Kanček ljubezni, ki bo osvetlila proces nastajanja filma Kozmonavti. K ogledu pa bodo vabili tudi Kolaži madžarskega animatorja Sandorja Reisenbüchlerja ter razstava Plavutarji, ki bo ponudila vpogled v zakulisje nastajanja istoimenskega risanega animiranega filma.

Podelitev festivalskih nagrad bo tradicionalno dan pred koncem festivala, 5. decembra zvečer. Letošnjo veliko žirijo poleg že omenjene Obomsawin sestavljajo še hrvaška animatorka ​Kata Gugić, filmska teoretičarka Cecile Noesser iz Francije, programski direktor mednarodnega festivala animiranega filma Fest Anča Slovak Jakub Spevak in kanadski interdisciplinarni filmski ustvarjalec, ki živi in dela v Berlinu, Daniel Sterlin-Altman.

Letos so prejeli več kot tisoč prijavljenih filmov. FOTO: Animateka

Ob filmu Plavutarji bo na ogled razstava, ki bo ponudila vpogled v zakulisje nastajanja filma. FOTO: Sfc/bsf