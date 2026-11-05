Lidija Kovač po Miševem pogrebu izrekla stavek, ki gane do solz

Po javnem slovesu na Poljudu, kjer je več deset tisoč ljudi še zadnjič zapelo skupaj z Matom Mišem Kovačem, so pevca v sredo pokopali na zagrebškem pokopališču Mirogoj. V nasprotju s slovesnostjo v Splitu je pogreb potekal v krogu približno 30 družinskih članov in najbližjih prijateljev. Mišo Kovač je bil pokopan v grobnici ob sinu Ediju.

Med žalujočimi sta bili tudi Miševa hči Ivana in žena Lidija, ki mu je bila v oporo skoraj tri desetletja. Obe sta slovo težko prenašali, še posebej čustven trenutek pa se je zgodil po pogrebu, ko se je Lidija Kovač odpravljala nazaj v Dalmacijo. Kot poroča Jutarnji list, so prijateljice Lidiji, ki se je vračala v Podstrano, kjer je živela z Mišem, dejale, da bo morala v prihodnje pogosteje prihajati v Zagreb. Odgovorila jim je s preprostimi, a ganljivimi besedami. »Mišo je tukaj, z menoj,« je odgovorila in pokazala na svoje srce.

Poročena sta bila več kot 20 let

Mišo in Lidija sta bila poročena več kot 20 let. Spoznala sta se leta 1998 na njegovem koncertu, poročila pa štiri leta pozneje, leta 2002. »Lidijo sem spoznal na svojem koncertu v klubu The Best leta 1998. Imava, kot bi sam rekel, isti svet ljudi, ki naju cenijo in ki jih ceniva tudi midva. Obstajajo zaljubljeni pari, vendar imata dva človeka dve duši. Lidija in jaz imava eno dušo,« je nekoč pripovedoval Mišo.

Lidija mu je bila ves čas v veliko oporo, o čemer je spregovoril tudi v enem svojih zadnjih intervjujev lani. »Ko sem dobil Lidijo, je bila povsem predana meni. Skupaj sva že 27 let. Če ne bi bilo nje, bi bil mrtev – v bolnišnici ali po odhodu iz nje. Nimam več mame, očeta, sestre, brata, nimam Edija. Obrnem se samo k njej in to je vse,« je Mišo lani povedal za oddajo In Magazin.

Mišo z družino FOTO: Pixell

»Vedno je bila ob meni«

Mišo je večkrat poudaril, da mu je prav Lidija povrnila voljo do življenja. »Samo Lidiji se lahko zahvalim, da sem vse to prestal. Vedno je bila ob meni in mi dajala moč, da sem šel naprej. Ob njej imam vsak dan razlog za smeh,« je nekoč dejal. Pred Lidijo je bil Mišo poročen z Ljubico Komadina, po ločitvi pa se je zaljubil v Splitčanko Anito Baturino. Njuno družinsko srečo je aprila 1992 prekinila smrt sina Edija, ki je umrl v še danes nepojasnjenih okoliščinah, poroča Index.hr.