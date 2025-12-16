Ljubezen je Boštjan prelil v pesem

Moja Prekmurka je naslov najnovejše pesmi glasbenika Boštjana Leniča, za katero je besedilo napisal Drago Horvat, glasbo pa Tomi Valenko. Z njo se Lenič po krajšem premoru vrača na sceno in občinstvu podarja zgodbo o ljubezni, spoznanju in nežni povezanosti. Kot pravi glasbenik, je to skladba, ki nosi močan osebni pečat, saj opisuje trenutek, ko je spoznal svojo izbranko in je med njima vzklila ljubezen. Z njo sta se podala tudi na skupno pot. Tako s Horvatom kot Valenkom je Lenič že večkrat sodeloval.

Pesem Moja Prekmurka se umešča v niz Leničevih del, ki so prepoznavna po izpovednem tonu, nežnih melodijah in čustveni globini. Njegova glasbena pot je bile že prej zaznamovana s skladbami, kot je Majhne stvari, ki je poslušalce osvojila s preprostostjo in iskrenostjo. Tokratna zveni kot ljubezensko pismo in je nastala za vse, ki verjamejo v moč srečanja in iskrenih občutkov. Gre za osebno zgodbo, ki jo poslušalci lahko začutijo kot svojo, besedilo pa ima literarno težo in pripovedno moč. »Zame je ta pesem poklon ljubezni, Prekmurju in trenutku, ki mi je spremenil življenje,« pravi Lenič, prepričan, da je glasba najlepši način za izražanje občutkov, ki jih je težko povedati z besedami.