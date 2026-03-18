Ljubezen sredi vesolja navdušila žirijo, Leo Černic: »Ta nagrada mi je v izjemno čast«

Na mednarodnem festivalu kratkih filmov v nemškem Regensburgu je scenarist in režiser Leo Černic prejel glavno nagrado za kratki film Kozmonavti. Ta govori o kozmonavtih, ki na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja. »Ta nagrada mi je v izjemno čast ne le zato, ker poudarja vitalnost slovenske animacije v mednarodnem prostoru, temveč predvsem zato, ker ponuja priložnost za obravnavanje tem, ki se mi v teh turobnih časih zdijo še posebno aktualne in politične, naj bo to ljubezen, nežnost ali vsesplošna empatija do sočloveka,« so njegove besede navedli pri Slovenskem filmskem centru. Černic je tudi glavni animator filma, zanj je prav tako ustvaril likovno podobo.

Skozi oseben pogled na svet je človeško telo predstavljeno v svojih razlikah, kot vrednota in kot celota, je nagrado utemeljila festivalska komisija. »Zdi se, da mora človeštvo zapustiti planet in odpotovati v vesolje, da bi uresničilo svoje sanje, kot na nekakšni Noetovi barki, na kateri kozmonavti nimajo spola in bežijo pred koncem sveta, ki se zdi vse bližje. V tem prostoru osamljenost postane skupnost, družbeni razredi pa se združijo v iskanju ene same stvari: ljubezni,« so še zapisali. Pri filmu sodelujejo še avtorja glasbe Amos Cappuccio in Andrea Marazzi, montažerka Iva Kraljević, za barvno paleto in ozadja je poskrbela Sara Moschini, oblikovalec zvoka je Samo Jurca. Po besedah producentke filma Tine Smrekar iz produkcijske hiše Finta Film je nagrada na festivalu v Regensburgu veliko priznanje in nadaljevanje na začetku festivalske poti filma.

Film je svetovno premiero doživel na letošnjem Berlinalu, kjer je prejel eno izmed štirih nagrad v tekmovalnem programu. S tem se je uvrstil med kandidate za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Uvrstil se je tudi v glavni tekmovalni program letošnjega festivala animiranega filma Animafest v Zagrebu. Festival kratkega filma v Regensburgu je eden najpomembnejših festivalov kratkega filma v Nemčiji. Predstavlja bogat program mednarodnih in nemških kratkih filmov različnih žanrov in slogov. Znan je po svojem poudarku na avtorskih, inovativnih in eksperimentalnih kratkih filmih ter po tem, da daje prostor tudi mladim in uveljavljajočim se filmskim ustvarjalcem. Poleg projekcij vključuje tudi pogovore z avtorji, strokovne dogodke in srečanja filmskih profesionalcev.

Skozi oseben pogled na svet je človeško telo predstavljeno v svojih razlikah, kot vrednota in kot celota. FOTO: Finta Film

Film govori o kozmonavtih, ki na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih. FOTO: Finta Film