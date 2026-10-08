Ljubice skrivajo pod lažnimi imeni

Nekdanji frontman skupine Hladno pivo Mile Kekin, ena najbolj prepoznavnih osebnosti hrvaške rock in punk scene, predstavlja tretji samostojni album PUN.K Mile Kekina. Novo glasbeno poglavje bo slovenskemu občinstvu predstavil 16. oktobra v ljubljanskem Orto baru. Po več kot treh desetletjih s skupino Hladno pivo je Kekin stopil na samostojno pot, na kateri značilno punkovsko neposrednost združuje z introspektivnimi in bolj kantavtorskimi skladbami. Novi album že z naslovom nekoliko hudomušno opisuje njegovo trenutno ustvarjalno obdobje, glasbenik pa pravi, da ponuja tudi posebno obliko terapije »PUN.K koncertov«.

To se mi je zdela odlična ideja za pesem o človeku, ki svoje skrivnosti in ljubice v telefonu skriva pod drugimi imeni.

Med skladbami je tudi novi singel z naslovom »Marko Nogomet na prvi pogled«, za katerim se skriva nenavadna zgodba o skrivnostih, odnosih in zakonskih brodolomih. Navdih je Kekin našel v italijanskem filmu Popolni neznanci, v katerem se pari med večerjo odločijo, da bodo razkrili vsebino svojih telefonov. »To se mi je zdela odlična ideja za pesem o človeku, ki svoje skrivnosti in ljubice v telefonu skriva pod drugimi imeni,« nam je povedal Kekin. Med raziskovanjem teme je naletel na podatek, da naj bi številni moški ljubice v telefonih skrivali pod imeni, povezanimi s športom. Tako je nastal »Marko Nogomet«, med bolj domiselnimi poimenovanji pa je, kot pravi, našel celo »Deli za traktor«.

Pridružili so se mu gostje

»Čista zajebancija, ampak v resnici sem želel povedati tudi, da lahko rock'n'roll in dober odnos z mamo človeka rešita, če se znajde v takšni življenjski situaciji. Recimo, če ga žena zapusti,« se pošali. Novi album prinaša 14 skladb, štiri so poslušalci že lahko slišali. Kekinu so se pri ustvarjanju pridružili tudi gostje. »Imam Rada Šerbedžijo, Darka Rundeka in Džine iz KulturShoka. Na treh pesmih imam gostujoče izvajalce,« nam je razkril. Gre sicer že za njegov 12. album, pri katerem sodeluje kot avtor besedil.

Najboljši vir navdiha zanj ostajajo ljudje. FOTO: ALEKSA STANKOVIČ

Navdiha mu tudi po desetletjih ustvarjanja ne zmanjkuje. Najboljši vir zanj ostajajo ljudje. »Najbolj me lahko presenetijo prav ljudje – njihova pamet in njihova neumnost. Človekov značaj me najbolj navdihuje.« Zato, pravi, veliko bere in pozorno opazuje svet okoli sebe. Pri novi glasbi pa nima želje posnemati samega sebe iz mladosti. »Nima smisla, da zdaj igram nekega punkerja, starega 16 let. Niti ne živim tako, niti se tako ne oblačim, niti tako ne razmišljam.« Pomembneje se mu zdi ostati zvest sebi in imeti dovolj poguma za spremembe. Rocku zato ostaja zvest, starega recepta pa ne namerava ponavljati.