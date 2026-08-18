Ljubljana gosti festival kratkega filma

V prestolnici v teh dneh poteka 12. festival kratkega filma v Ljubljani – FeKK. Na več prizoriščih si je mogoče ogledati številne domače in mednarodne kratke filme, kurirane sekcije, potekali bodo tudi strokovni programi in družabna dogajanja. Letošnja novost sta tekmovalna programa kratkih filmov za otroke, je ob včerajšnjem začetku festivala poročala STA. Osrednje festivalsko dogajanje bodo tudi letos oblikovali mednarodni tekmovalni program, domač tekmovalni program FeKK SLO in prvič torej tudi mednarodna tekmovalna programa filmov za najmlajše FeKKids (5+) in FeKK (8+).

Tudi Ciper in Moldavija

Mednarodni program se osredotoča na najnovejšo kratkometražno produkcijo jugovzhodne Evrope ter predstavlja filme z območja Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore, Romunije in Srbije, letos pa se programu prvič pridružujeta Ciper in Moldavija. FeKK SLO predstavlja najnovejše slovenske kratke filme, medtem ko nova tekmovalna programa prinašata skrbno izbran mednarodni izbor kratkih filmov.

Na več prizoriščih si je mogoče ogledati številne domače in mednarodne kratke filme.

Na letošnji poziv je po navedbah organizatorjev prispelo kar 497 prijav, od tega 287 za mednarodni tekmovalni program, 168 za FeKK SLO in 44 za FeKKids. Selektorska ekipa je uvrstila 25 filmov v mednarodni tekmovalni program, 18 filmov v program FeKK SLO ter devet filmov v tekmovalna programa za otroke. Retrospektivo bodo posvetili Wernerju Herzogu, enemu najvplivnejših avtorjev novega nemškega filma. V fokusu sekcije Instant Kult bo špansko-francoska umetnica in režiserka Gala Hernandez Lopez.

V mednarodnem tekmovalnem programu je 25 filmov. FOTO: Fekk

Osrednja festivalska tema Nauki teme letos v središče postavlja kuriranje; kuratorkeinso pripravile tri avtorsko zasnovane programe, Nova Ozemlja, Vzpon podivjanega in Kar preganja deželo, ki skozi različne estetske in politične pristope raziskujejo migracije, vojne, kolonializem, ekstraktivizem in sodobne družbene krize. Tudi letos bo FeKK gostil enega najpomembnejših svetovnih festivalov kratkega filma – Mednarodni festival kratkega filma Clermont-Ferrand. Filmi po izboru programskega selektorja mednarodnega tekmovalnega programabodo na ogled v sklopih V očesu sonca ter Prah si in v prah se povrneš.

Tudi letos FeKK gosti enega najpomembnejših svetovnih festivalov kratkega filma – Clermont-Ferrand.

Predstavljajo tudi izbor najodmevnejših evropskih kratkih filmov. Program na Mestnem trgu Ljubljenci evropskih občinstev (European Short Film Audience Award - ESFAA) združuje 10 filmov, nagrajenih z nagrado občinstva na evropskih festivalih kratkega filma. V program se vrača tudi izbor kratkih filmov Evropske filmske akademije.