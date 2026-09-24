Ljubljanska zasedba album posnela na Tenerifu (VIDEO)

Ljubljanska zasedba No OFFENCE! odpira novo glasbeno poglavje. Po dveh albumih Sonce. Voda. Zrak. Svoboda. in Čudovito & Čudno napovedujejo tretjo ploščo, ki bo izšla prihodnje leto, prvi korak proti njej pa je nova skladba Ikarus. Pesem je ljubezenska zgodba s precej temnejšim podtonom. Navdih črpa iz mita o Ikarju, ki je kljub opozorilom poletel previsoko in za svojo drznost plačal visoko ceno. Podobno v skladbi občutek zaljubljenosti in bližine hitro preraste v nekaj, kar človeku zamegli presojo. Ljubezen je lahko topla in opojna, a tudi pogubna, če zaradi nje spregledamo nevarnost.

Skladbo spremlja videospot, poln simbolike. V ospredju je klovn, ki se po izgubi nečesa zelo pomembnega ne zna več smejati, njegovi prijatelji pa mu poskušajo pomagati, da bi znova našel veselje. Z Ikarusom No OFFENCE! napovedujejo tretji album, na katerem se bodo prepletale teme jeze, ljubezni in iskanja upanja v negotovih časih. Album so posneli s producentom Andreo F. v Ocean Spiral Studiu na Tenerifu, zasedba pa obljublja neposreden, žanrsko raznolik in družbeno angažiran izdelek.