Ljudje, pa tudi pošasti, niso le dobri ali zli

V teh dneh si je na Netflixu mogoče ogledati novo televizijsko priredbo romana Vzhodno od raja, ki je po filmski različici iz leta 1955 zdaj dobil še televizijsko podobo. Zvezdnica Florence Pugh v sedemdelni miniseriji upodablja Cathy, eno najbolj razvpitih žensk v ameriški književnosti. Za Reuters je povedala, da serija občinstvo spodbuja, naj na Cathy pogleda z nekoliko več razumevanja in sočutja. Nova priredba njenemu liku tako dodaja širši kontekst. Pisatelj John Steinbeck je svojo stvaritev nekoč sicer opisal kot pošast z iznakaženo dušo. »Še vedno sprejema grozljive odločitve in se sooča s strašnimi posledicami, vendar lahko hkrati razumemo njeno zgodovino in preteklost, zaradi katerih je postala takšna, kot je,« je dejala za oskarja nominirana igralka.

Želeli smo, da bi se občinstvo lahko poistovetilo z vsakim likom.

Priredbo je napisala Zoe Kazan, ki je skupaj z Jebom Stuartom glavna ustvarjalka serije. Nova različica se znova loteva Steinbeckove večgeneracijske družinske sage o dveh družinah, odnosih med starši in otroki, ljubosumju, krivdi, izdaji ter večnem boju med dobrim in zlim. Tokrat je več pozornosti namenjene prav Cathy. Kazanova je povedala, da želi priredba gledalce spodbuditi, naj presežejo preprosto delitev ljudi na dobre in zle. »Želeli smo, da bi se občinstvo lahko poistovetilo z vsakim likom, tako s tistimi, ki so na prvi pogled dobri, kot s tistimi, ki so videti zlobni,« je dejala. »Če ljudi, ki jih imamo za zlobne ali slabe, dojemamo kot nečloveške, se o sebi ne naučimo ničesar.«

Breme in darilo

Kazanova je povedala, da je z romanom Vzhodno od raja močno povezana že od 15. leta, ko ga je prvič prebrala. Opisala ga je kot zgodbo, ki jo je »zgrabila in je ni več izpustila«, predvsem zaradi vprašanja, kako družinska preteklost zaznamuje prihodnje generacije.

1955. je izšel film z Jamesom Deanom v glavni vlogi.

Na vprašanje, ali se je zaradi tem o dedovanju in soočanju s preteklostjo v romanu prepoznala tudi sama, je opozorila na zgodovino lastne družine. Njen dedek, režiser Elia Kazan, še danes velja za kontroverzno osebnost, saj je v času makartizma pred kongresnim odborom imenoval nekdanje sodelavce, ki so bili povezani s Komunistično partijo. Leta 1955 je prav on režiral filmsko priredbo romana Vzhodno od raja, v kateri je igral James Dean. Kazanova je dejala, da ji družinska povezanost z zgodbo predstavlja tako breme kot tudi darilo. Upa, da serija občinstva ne bo spodbudila k razmišljanju o njeni družini, temveč o lastni. »Nočem, da bi kdo po ogledu razmišljal o Zoe Kazan in Eliu Kazanu. Želim, da ob njej pomislijo na svojega očeta ali sina in na stvari, ki so jih sami storili,« je dejala.

Mike Faist, zvezdnik filma Challengers, ki v seriji igra Charlesa Traska, meni, da Steinbeckova zgodba ostaja aktualna, ker govori o temeljnih resnicah človeške morale. »H klasikom se vračamo zato, da jih znova preizprašujemo. In to je dobro,« je dejal. Podobno meni Stuart, ki pravi, da se lahko bralci k Vzhodno od raja vračajo v različnih življenjskih obdobjih in v njem vsakič odkrijejo kaj novega. »Izgubil sem odraslega sina, zato sem roman pozneje v življenju bral, kot da Vzhodno od raja še nikoli prej nisem prebral. Prav to je čudovito pri Steinbeckovem pisanju,« je dejal za Reuters.

Zoe Kazan in Florence Pugh FOTO: Angela Weiss/Afp

Elia Kazan, dedek Zoe Kazan, še danes velja za kontroverzno osebnost. FOTO: Cbs Photo Archive/Getty Images