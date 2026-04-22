Lombardo: Jutro prinaša svež zagon

Slovenska zasedba Lombardo se po krajšem ustvarjalnem premoru vrača z novo skladbo Jutro, s katero odpira naslednje obdobje svojega glasbenega razvoja. Skupina, ki si je skozi leta zgradila prepoznaven izraz in pristno komunikacijo s poslušalci, tudi tokrat ostaja zvesta svojemu značilnemu slogu, hkrati pa ponuja nekoliko bolj zrelo in premišljeno zvočno podobo. Njihova glasbena pot se je začela z vztrajnim nastopanjem in postopnim grajenjem publike, danes pa nadaljujejo z jasnim občutkom za smer, v katero želijo razvijati svojo ustvarjalnost. Nova skladba tako ni le samostojen izdelek, temveč tudi napoved prihodnjih projektov in širše zgodbe, ki jo skupina pripravlja za svoje poslušalce.

Ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku. FOTO: KATJA ŽUNEC STRITAR

Po približno dveh letih od izida prvega albuma Lombardo z novim singlom nakazujejo prihod druge plošče, ki naj bi izšla v prihodnjem letu. Tokrat so se odločili za bolj naraven, »organski« pristop k zvoku, brez uporabe vzorcev, kar daje glasbi bolj pristno in neposredno energijo. Za produkcijo prihajajočega albuma skrbi, ki sodeluje s skupino pri oblikovanju njihove nove zvočne podobe. Pesem Jutro nosi optimistično sporočilo. V ospredju so življenjski izzivi, padci in ponovni vzponi, ki jih je lažje premagovati ob podpori bližnjih. Glasbeno skladba prehaja skozi različna razpoloženja – od introspektivnih trenutkov do izrazito energičnih delov, kjer pride do izraza pozitivna kulminacija. Poseben pečat ji doda violinistkaiz skupine Katalena, ki s svojo igro vnese dodatno globino in subtilno eleganco.

Na koncertnem področju ostaja skupina zelo dejavna. Njihov urnik je v veliki meri zapolnjen, poleg klasičnih nastopov pa pogosto igrajo tudi na zasebnih in poslovnih dogodkih. Prav zaradi tega so nekoliko pospešili ustvarjalni proces, saj želijo z novimi skladbami povečati število koncertov, dostopnih širši publiki. S tem ohranjajo neposreden stik s poslušalci, ki ostaja eden ključnih elementov njihove glasbene poti. Skupino Lombardo sestavljajo Nejc Lombardo (vokal), David Stritar (kitara), Borut Velušček (bas), Peter Vdovč (klaviature), Toni Habula (bobni) in Sašo Kronegger (kitara). Ob izidu nove skladbe skupina napoveduje tudi nadaljnje projekte, ki bodo v prihodnjih mesecih postopoma razkrivali njihovo novo ustvarjalno smer. Člani poudarjajo, da želijo ostati zvesti avtentičnosti in glasbi, ki nastaja iz osebnih izkušenj ter iskrenega odnosa do poslušalcev. Prav to, pravijo, ostaja njihovo vodilo tudi v prihodnje – ustvarjati glasbo, ki ne sledi trendom, temveč gradi na občutku, zgodbi in povezavi z občinstvom.