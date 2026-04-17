JUTRO

Lombardo se vrača z novim singlom: obljuba sveže glasbene zgodbe

Skupina Lombardo znova osvežuje domačo glasbeno sceno s singlom Jutro.
FOTO: Press
 17. 4. 2026 | 15:05
 17. 4. 2026 | 15:35
Skupina Lombardo znova osvežuje domačo glasbeno sceno s singlom Jutro, ki napoveduje novo ustvarjalno poglavje skupine. Z izstopajočim zvokom in iskrenimi besedili so si že v preteklosti ustvarili prepoznavno glasbeno identiteto, ki jo ohranjajo tudi v svojem najnovejšem delu.

Njihovi začetki segajo v čas, ko so z živimi nastopi in premišljenimi izdajami postopoma gradili občinstvo, zdaj pa s singlom Jutro raziskujejo zrelejše teme, obenem pa ne izgubljajo energije, ki jih je zaznamovala od samega začetka. Produkcija skladbe združuje sodoben pristop s spoštovanjem korenin njihovega zvoka, kar singlu daje prepoznavno in hkrati svežo noto.

Po dveh letih od izida albuma Lombardo napoveduje tudi drugi album, ki naj bi izšel prihodnje leto. Za razliko od prvega albuma bo nov material popolnoma »organski«, brez uporabe samplov, produkcijo pa so zaupali Dragu Popoviču. Singel Jutro tako predstavlja logičen korak naprej in hkrati povabilo poslušalcem, da prisluhnejo novi zgodbi benda.

FOTO: Press
FOTO: Press

Pesem je polna optimizma, čeprav govori o vzponih in padcih v življenju, ki jih je mogoče premagati z oporo partnerja in prijateljev. Glasbeno odseva razpoloženja od razočaranja ob padcih in hrepenenja do eksplozije optimizma v refrenih in na koncu skladbe. Pri snemanju je sodelovala tudi Jelena Ždrale, violinistka skupine Katalena, ki je skladbi dodala prefinjeno glasbeno dimenzijo.

Skupina je koncertno zelo dejavna, saj ima zapolnjene večine vikendov. Poleg rednih koncertov nastopajo tudi na zasebnih in korporacijskih dogodkih, kar trenutno predstavlja večji del njihovega urnika. Z novim materialom si želijo povečati število javnih koncertov in ohraniti stik s poslušalci, hkrati pa uravnotežiti svojo koncertno dejavnost.

Člani skupine Lombardo so: Nejc Lombardo (vokal), David Stritar (kitara), Borut Velušček (bas), Peter Vdovč (klaviature), Toni Habula (bobni) in Sašo Kronegger (kitara).

