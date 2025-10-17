Lopezova je rojena za vlogo filmske dive (FOTO)

Od včeraj lahko na velikih platnih v glasbeni drami Poljub ženske pajka (Kiss of the Spider Woman) spremljamo zgodbo dveh zapornikov, Valentina in Luisa, med katerima se splete posebna vez, a se med njiju vplete še tretja oseba – priljubljena filmska diva. Gre za adaptacijo romana argentinskega pisatelja Manuela Puiga.

To je zgodba o zapeljivi, nevarni in usodni ženski ter o iskanju ljubezni in strahu pred zavrnitvijo.

Film z Jennifer Lopez (Gigli, Daleč od oči, Načrtovalka porok, Zgodilo se je na Manhattnu) ter Diegom Luno (Jaz pa tebi mamo, Terminal) in Tonatiuhom (serija Vida) je produciral Ben Affleck (Dobri Will Hunting, Dogma, Armageddon). Politični zapornik Valentin Arregui (Luna) si deli celico z Luisom Molino (Tonatiuh), aranžerjem izložb, ki je obsojen zaradi javne nespodobnosti. Med njima se splete nenavadna vez, ko Molina pripoveduje o zapletu hollywoodskega muzikala, v katerem igra njegova najljubša filmska diva Ingrid Luna (Lopez).

16. oktobra je film prišel v kinematografe.

Na posebni projekciji v Los Angelesu pred dnevi je Lopezova izpostavila, da je z muzikali odraščala in so bili zanjo nekaj, o čemer je vedno sanjala, pri tem filmu pa je podoživljala otroške sanje. Režiser Bill Condon, ki je tudi napisal scenarij, jo je pohvalil z besedami, da »moraš imeti jasno podobo, kako boš naredil film, in moja je bila Jennifer Lopez«. Dobila je celo kompliment, da je bila rojena za to vlogo. Pohvale sta dobila tudi na oba moška, ki sta odigrala glavni vlogi.

Glasbena drama je posneta po gledališkem muzikalu Terrencea McNallyja, Johna Kanderja in Freda Ebba ter je druga filmska adaptacija romana argentinskega avtorja Manuela Puiga iz leta 1976. Leta 1985 je režiser Hector Babenco posnel izvirni film, kjer je William Hurt zaigral Luisa Molina, homoseksualnega moškega, ki je zaprt zaradi »neprimernega vedenja«.

Film je Babencu prinesel nominacijo za oskarja za najboljšo režijo, nominiran je bil tudi za najboljši film in je tako postal prvi neodvisni film z nominacije. Hurt, ob katerem sta nastopila Raul Julia in Sonia Braga, je za vlogo Moline prejel oskarja za najboljšega igralca. Babencov Poljub ženske pajka je bil nominiran tudi za zlato palmo v Cannesu.

Puig je navdih za knjigo črpal iz političnih razmer v Argentini, predvsem iz represije nad političnimi zaporniki. Veliko je vplivala tudi njegova ljubezen do filmov, saj lik Molina skozi pripovedovanje filmskih zgodb beži pred kruto resničnostjo. Kot homoseksualni pisatelj je Puig želel raziskati teme identitete, spolnosti in družbene stigme, poleg tega je poudaril moč prijateljstva in sočutja v težkih okoliščinah.