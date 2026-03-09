  • Delo d.o.o.
SANMARINSKI IZBOR

Luka Basi ostal brez evrovizijske vozovnice

S skladbo Chicolo se je slovenski pevec prebil v finale sanmarinskega izbora, a je zmago in nas-top na Evroviziji na Dunaju osvojila pevka Senhit.
Luka Basi je nastopil v San Marinu. FOTO: YouTube, posnetek zaslona 

Luka Basi je nastopil v San Marinu. FOTO: YouTube, posnetek zaslona 

S skladbo Chicolo je razkril nekoliko drugačno glasbeno podobo. FOTO: Neo Visuals 

S skladbo Chicolo je razkril nekoliko drugačno glasbeno podobo. FOTO: Neo Visuals 

Duo Maraaya se je prav tako preizkusil na sanmarinskem izboru, a se jima letos ni uspelo prebiti v veliki finale. FOTO: Neo Visuals 

Duo Maraaya se je prav tako preizkusil na sanmarinskem izboru, a se jima letos ni uspelo prebiti v veliki finale. FOTO: Neo Visuals 

Luka Basi je nastopil v San Marinu. FOTO: YouTube, posnetek zaslona 
S skladbo Chicolo je razkril nekoliko drugačno glasbeno podobo. FOTO: Neo Visuals 
Duo Maraaya se je prav tako preizkusil na sanmarinskem izboru, a se jima letos ni uspelo prebiti v veliki finale. FOTO: Neo Visuals 
Kaja Grozina
 9. 3. 2026 | 07:25
3:09
A+A-

Slovenski pevec Luka Basi se je letos podal v boj za nastop na enem največjih glasbenih odrov – Evroviziji. S skladbo Chicolo se je uvrstil v veliki finale izbora San Marino Song Contest 2026, vendar mu na koncu ni uspelo prepričati strokovne žirije. Ta je zmago in evrovizijsko vozovnico namenila pevki Senhit, ki bo državo zastopala s pesmijo Superstar. Za Basija je bila že uvrstitev v finale pomemben uspeh. Sanmarinski izbor velja za enega najbolj mednarodno odprtih nacionalnih evrovizijskih predizborov, saj se nanj vsako leto prijavijo glasbeniki z vsega sveta. Tokrat se je po podatkih organizatorjev prijavilo več kot 800 izvajalcev iz približno štiridesetih držav – od Evrope do Azije. Med številnimi kandidati so se preizkusili tudi nekateri slovenski glasbeniki, vendar se je v odločilni večer uspelo prebiti le Basiju.

S skladbo Chicolo je razkril nekoliko drugačno glasbeno podobo. FOTO: Neo Visuals 
S skladbo Chicolo je razkril nekoliko drugačno glasbeno podobo. FOTO: Neo Visuals 

Skok na mednarodni oder

Duo Maraaya se je prav tako preizkusil na sanmarinskem izboru, a se jima letos ni uspelo prebiti v veliki finale. FOTO: Neo Visuals 
Duo Maraaya se je prav tako preizkusil na sanmarinskem izboru, a se jima letos ni uspelo prebiti v veliki finale. FOTO: Neo Visuals 

Slovenija letos na Evroviziji ne sodeluje, zato so nekateri domači izvajalci priložnost za nastop na tem prestižnem tekmovanju poiskali v tujini. V evrovizijskem izboru sta sodelovala tudi duo Maraaya ter Aleksej Ivačič Kolar - PolarAce. Basi je s pesmijo Chicolo predstavil nekoliko drugačno glasbeno podobo. Energijska pop skladba v angleščini razkriva bolj igrivo in zapeljivo plat pevca, ki ga domače občinstvo pozna predvsem po uspešnicah, prežetih z mediteranskim temperamentom in balkanskim melosom. Tokrat se je odločil za izrazito mednarodno zvenečo produkcijo, ki temelji na plesnem ritmu, sodobni pop estetiki in nalezljivem refrenu. Pesem je nastala v sodelovanju z izkušeno avtorsko ekipo – pod glasbo in produkcijo se podpisuje Raay (Aleš Vovk), besedilo pa je nastalo v sodelovanju z Marjetko Vovk in britanskim tekstopiscem Charliejem Masonom. Skladba Chicolo je bila od začetka zamišljena kot izrazito mednarodni projekt, namenjen širšemu evropskemu občinstvu.

Že tretjič

V sklepnem večeru izbora se je na odru zvrstilo 21 izvajalcev z različnih koncev Evrope in sveta, o zmagovalcu pa je odločala petčlanska strokovna žirija. Ta je največ točk namenila pevki Senhit, ki se na evrovizijski oder vrača že tretjič. Pevka je San Marino prvič zastopala leta 2011 v Düsseldorfu s pesmijo Stand By, deset let pozneje pa je tekmovala v Rotterdamu, kjer je s skladbo Adrenalina in ameriškim raperjem Flo Rido dosegla finale. Letos bo državo predstavljala s pesmijo Superstar.

Čeprav se je Basiju evrovizijska priložnost izmuznila tik pred ciljem, njegov nastop v finalu ostaja pomemben korak v njegovi karieri. Nastop v San Marinu mu je prinesel dragoceno mednarodno izkušnjo in dokazal, da lahko slovenski izvajalci s pogumnimi glasbenimi projekti posežejo tudi po širšem evropskem prostoru. Evrovizija 2026 bo potekala maja na Dunaju, kjer se bo za zmago pomerilo 35 držav. 

