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DESET LET GLASBENE KARIERE

Luka Basi se je od sreče razjokal, na odru se mu bo prvič pridružil sin

Tik pred jubilejnim koncertom je izdal duet, na katerega so čakali skoraj deset let.
Na oder bo povabil svojega sina. FOTOGRAFIJE: NEO VISUALS

Na oder bo povabil svojega sina. FOTOGRAFIJE: NEO VISUALS

Luka Basi in Mario Roth v duetu

Luka Basi in Mario Roth v duetu

Videospot za novo skladbo so posneli v Zagrebu.

Videospot za novo skladbo so posneli v Zagrebu.

Na oder bo povabil svojega sina. FOTOGRAFIJE: NEO VISUALS
Luka Basi in Mario Roth v duetu
Videospot za novo skladbo so posneli v Zagrebu.
K. G.
 8. 10. 2026 | 07:25
3:04
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Luka Basi letos praznuje pomemben mejnik – deset let glasbene kariere. Jubilej bo 10. oktobra okronal z največjim koncertom svoje kariere v mariborski Dvorani Tabor, še pred velikim večerom pa je oboževalce razveselil z novo skladbo. Z grupo Vigor je izdal duet Još viski pijem, na katerega so, kot pravijo, čakali skoraj desetletje. Basi si je ob jubileju zadal precej ambiciozen cilj: v enem letu izdati kar osem novih skladb. Još viski pijem je peta med njimi. »Deset let se sliši ogromno, meni pa se zdi, kot da je vse skupaj minilo res hitro. Ko pogledam nazaj, šele vidim, koliko stvari se je zgodilo,« pravi glasbenik. Namesto da bi jubilejno leto namenil zgolj obujanju spominov, se je odločil, da bo predvsem ustvarjal.

Zgodba o sodelovanju z grupo Vigor sega skoraj na začetek Basijeve glasbene poti. Z njenimi člani se je skozi leta srečeval na koncertih in skupnih nastopih, s pevcem Mariem Rothom pa sta že pred leti govorila o duetu. Manjkala je le prava skladba. Našli so jo v pesmi, ki govori o nostalgiji, obžalovanju napačnih odločitev in trenutkih, ko se človek ozre nazaj ter razmišlja, kam so ga pripeljale njegove izbire.

Razjokal sem se od sreče in navdušenja zaradi dejstva, da je prav v letu, ko praznujem deset let kariere, prišel duet, ki smo ga fantje in jaz čakali skoraj deset let.

»Ja, razjokal sem se! Razjokal sem se od sreče in navdušenja zaradi dejstva, da je prav v letu, ko praznujem deset let kariere, prišel duet, ki smo ga fantje in jaz čakali skoraj deset let. Že po nekaj sekundah prve demo verzije mi je bilo jasno, da je to to,« je priznal Basi. Tudi Roth pravi, da je bila med njimi posebna energija prisotna že od prvega srečanja. Skladbo so posneli v Ljubljani, videospot pa v Zagrebu, kjer so glavno dogajanje postavili v barbershop. Pod glasbo se podpisuje Raay, besedilo sta napisala Nenad Ninčević in Raay.

Na oder prihaja najpomembnejši gost

Vrhunec jubilejnega leta bo, kot rečeno, 10. oktobra v Dvorani Tabor. Basi bo z bendom predstavil uspešnice, ki so zaznamovale njegovo prvo desetletje, pa tudi novo glasbo, pridružili se mu bodo glasbeni gostje. Toda za pevca najbolj čustven trenutek večera očitno ne bo povezan z nobenim od zvezdniških gostov. Na odru se mu bo namreč prvič pridružil njegov sin. »Ne morem verjeti! Deset let sem čakal, da lahko na oder v Dvorano Tabor povabim najpomembnejšega gosta tega koncerta! To je moj največji dosežek v karieri!« je dejal Basi. Koncert bo zanj več kot le pregled desetletja glasbenih uspehov. Ob jubileju bo na največjem odru svoje dosedanje kariere združil glasbo in družino.

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