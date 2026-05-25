Magnifico in Zoran Predin prihajata v Prlekijo: Re-Pannonia bo letos še glasnejša

Festival Re-Pannonia se bo letos med 24. in 28. junijem vrnil v Križevce pri Ljutomeru. Petdnevno dogajanje bo v prenovljeni podobi povezalo umetnost, glasbo, poezijo in ustvarjalnost, vrhunec pa bosta koncerta Zorana Predina z bendom in Magnifica na novem prizorišču na križevskem hipodromu.

Zoran Predin Bend FOTO: Press

Festival že enajsto leto zapored pripravlja Društvo29A, ki v občini Križevci gradi prepoznaven prostor umetniškega srečevanja. Društvo, ustanovljeno leta 2015, deluje na področju umetnosti, kulturnega ozaveščanja ter produkcije in predstavitve različnih umetniških praks – od kiparstva, slikarstva in gledališča do literature, glasbe, poezije in filma.

Re-Pannonia je v dobrem desetletju prerasla v festival, ki združuje lokalno ustvarjalnost in mednarodne vplive. Lansko jubilejno izvedbo je obiskalo več kot šest tisoč obiskovalcev, v preteklih letih pa so gostili umetnike iz Nove Zelandije, Kitajske, Španije, Turčije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Avstrije in Slovenije.

Letošnja izvedba prinaša še širši program. Poseben poudarek bo namenjen najmlajšim, otrokom in mladostnikom, festival pa ob tem ohranja vsebine za zvesto občinstvo. Novo prizorišče bo križevski hipodrom ob Parku Doživetij, kjer bo 26. junija nastopil Zoran Predin z bendom, dan pozneje, 27. junija ob 21. uri, pa še Magnifico s svojo prepoznavno koncertno postavitvijo.

Festival ostaja zvest svojemu vodilu: v ospredje postavlja izstopajoče posameznike in edinstvene umetniške izraze. Tudi letos se bo tradicionalno sklenil v intimnem vzdušju Jazz Mlina, kjer se bodo prepletli zvoki jazza in poezije.