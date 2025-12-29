  • Delo d.o.o.
VRNIL SE JE PO TREH LETIH

Magnifico se je z geslom Naredimo božič spet velik! vrnil v Stožice (FOTO)

In jih zatresel z največjimi uspešnicami.
Poleg obveznih uspešnic je predstavil tudi skladbe z novega albuma Alpe Adria Club. FOTOGRAFIJE: Marko Delbello Ocepek 

Z Magnificom je na odru Stožic nastopila ekipa njegovih dolgoletnih glasbenih sopotnikov.

Poskrbel je še za en praznični spektakel.

1. decembra je praznoval okrogel jubilej.

S. N.
 29. 12. 2025 | 11:16
1:45
Robert Pešut, ki je s svojo glasbo in šarmom močno zaznamoval slovensko glasbeno sceno, se je po treh letih za božič vrnil v Stožice. »Strašno dolgčas bi bilo in nesrečen bi bil, če ne bi počel tega, kar počnem. Tega ne počnem zaradi blaznega navdiha, neka življenjska sila me žene,« je za STA povedal glasbenik, ki je 1. decembra dopolnil 60 let in velja za enega najbolj poslušanih glasbenikov v regiji. S sloganom Naredimo božič spet velik! se je Magnifico vrnil na tradicionalno prizorišče njegovih božičnih koncertov. In omenjeni božič je bil velik, saj je glasbenik s prepletom svojih preverjenih uspešnic in pesmi z novega albuma Alpe Adria Club spravil na noge polno dvorano. Navdušila je že otvoritev z nedavno izdano skladbo Hišica, ki so ji sledile Pegica, 24.000 poljubov, Tivoli, Halo, gospodična, Silvija in Samo ljubezen, seveda pa niso manjkale niti Hir aj kam, hir aj go, Pukni zoro, Kdo je čefur, Miki in druge uspešnice.

Z Magnificom je na odru Stožic nastopila ekipa njegovih dolgoletnih glasbenih sopotnikov.
V več kot dve uri in pol dolgem glasbenem šovu je občinstvo plesalo in pelo skupaj z Magnificom ter tako soustvarilo še enega izmed mejnikov njegove več kot 30 let trajajoče kariere. Na odru so z njim stali njegovi dolgoletni glasbeni spremljevalci Aleksander Pešut - Schatzi (bobni), Jan Gregorka (bas), Luka Ipavec (trobenta), Jan Jarni (kitara), Matija Krečič (violina) in Matej Kužel (saksofon), da je bilo tokratno božično glasbeno doživetje res nekaj posebnega, pa so poskrbeli tudi člani Velikega Revijskega Disko Šlager Orkestra.

Poskrbel je še za en praznični spektakel.
1. decembra je praznoval okrogel jubilej.
IZBRANO ZA VAS
