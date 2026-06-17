Magnifico šokiral z novo podobo: je to res on? (FOTO)

Magnifico je znova poskrbel, da se o njem govori. Ob izidu nove skladbe Miki, ki jo je pospremil tudi z videospotom, je predstavil povsem novo podobo, zaradi katere ga marsikdo na prvi pogled skoraj ne bi prepoznal. Pesem prihaja z njegovega desetega studijskega albuma Alpe Adria Club, po romantični skladbi Korak po korak in alpsko obarvani Hišici pa je zdaj na vrsti bolj živahen, plesni in diskoidni Miki.

A skladba ni le lahkotna glasbena zabava. V njej se Magnifico poigrava z obsedenostjo sodobne družbe z večno mladostjo, lepoto in skoraj zapovedano srečo. Prav iz tega izhaja tudi njegova nova vizualna preobrazba.

Večno mladi Miki

V videospotu Magnifico nastopi v vlogi »večno mladega« Mikija, pri ustvarjanju pa se je z ekipo odločil za nenavaden ustvarjalni obrat. Najprej so umetni inteligenci naročili, naj jih preobrazi v večno mladostne like, nato pa so njeno stvaritev s pomočjo maskerjev poustvarili v resničnem svetu. Zato ob videospotu poudarjajo: to ni produkt umetne inteligence, vse je res. Spot je nastal v Magnificovem »domačem« okolju, v Studiu Tivoli, pred kamerami pa so mu družbo delali tudi člani njegove stalne spremljevalne zasedbe, tokrat komaj prepoznavni. Režijo je prevzel njegov sin Peter Pešut, rezultat pa je igriv, drzen in dovolj nenavaden, da gledalca ustavi že ob prvem kadru. Pesem Miki bo Magnifico predstavil tudi na božičnem mjuziklu Magnifico Superstar, glasbenem spektaklu, s katerim bo 25. decembra razvnel ljubljansko Areno Stožice.