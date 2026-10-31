Magnifico zaplesal z roboti in obljubil predstavo, kakršne pri nas še nismo videli (FOTO)

Magnifico, ki je znan po tem, da zna svoje občinstvo vedno znova presenetiti, tudi tokrat pripravlja nekaj prav posebnega. Njegov tradicionalni koncert, ki je postal že nepogrešljiv del prazničnega dogajanja, se bo 25. decembra v ljubljanskih Stožicah spremenil v razkošen glasbeno-gledališki spektakel. Tokrat ne bo šlo zgolj za prepevanje največjih uspešnic, temveč za pravi božični muzikal z naslovom Magnifico Superstar. In največje presenečenje? Na odru se mu bodo pridružili roboti!

Ti ne bodo zgolj tehnološka popestritev, temveč enakovredni nastopajoči, ki bodo skupaj z glasbenikom in njegovimi plesalci pripovedovali zgodbo o odnosu med človekom in robotom. Ustvarjalci napovedujejo odrski koncept, kakršnega v Sloveniji doslej še nismo videli. Magnificove največje uspešnice bodo prvič povezane v celovito zgodbo, v kateri se bodo prepletali glasba, gledališče, ples in sodobna tehnologija. Roboti bodo v njej dobili povsem novo vlogo in postali del sveta, v katerem se prepletata človeška domišljija in tehnološki napredek.

Več kot dve uri presenečenj

Občinstvo čaka več kot dve uri trajajoča predstava, v kateri bodo poleg Magnifica in robotov nastopili še orkester, pevski zbor, plesalci in posebni gostje. Za dodatno razkošje bodo poskrbeli domiselna scenografija, osupljive animacije in vizualni učinki. Glasbenik želi obiskovalcem ponuditi povsem drugačno izkušnjo od svojih dosedanjih koncertov, saj bodo njegove pesmi tokrat dobile tudi gledališko razsežnost. Magnifico, ki je skozi desetletja ustvaril številne uspešnice in si s samosvojim glasbenim izrazom pridobil občinstvo različnih generacij, se očitno ne namerava zadovoljiti s preverjeno formulo. Namesto običajnega koncertnega večera pripravlja predstavo, v kateri bodo glasba, ples in zgodba tvorili povezano celoto. Poseben poudarek bo na odnosu med človekom in robotom, ki bo predstavljal eno osrednjih niti muzikala.

Organizatorji napovedujejo največji Magnificov spektakel doslej, v katerem se bosta srečali božična tradicija in prihodnost. Čeprav bodo na odru pomembno vlogo odigrali roboti in najsodobnejša tehnologija, ustvarjalci poudarjajo, da bo v središču zgodbe ostala ljubezen. Prav ta naj bi povezovala različne svetove, ki jih bo občinstvo spoznavalo skozi glasbo in odrsko dogajanje. Kako bodo roboti zaplesali ob Magnificovih ritmih in kakšno vlogo bodo odigrali v zgodbi, za zdaj ostaja presenečenje. Božični večer bo tako zaznamovala nenavadna kombinacija glasbe, gledališča, tehnologije in prazničnega vzdušja.

Obljublja predstavo, kakršne pri nas še nismo videli. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK