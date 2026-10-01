Maj Vrhovec zaplesal z izbranko

Glasbenik Maj Vrhovec je prišel že do polovice svojega celoletnega projekta 12 pesmi v 12 mesecih. Šesta skladba z naslovom Ples v mesečini je zanj še posebej osebna, saj jo je navdihnil resničen dogodek iz njegovega ljubezenskega življenja. Pesem je nastala pred približno dvema letoma in pol, ko je spoznal svojo partnerico, opisuje pa njun tretji zmenek in večer, ko jo je prvič povabil na ples.

»Iskreno, na smrt me je bilo strah zaplesati, a sem nekako zbral pogum in naredil prvi korak, nato drugega ... Potem pa se je vse odvilo kar samo od sebe. Takrat se je med nama uradno začela najina zgodba,« pripoveduje Maj. Prav zato skladbo danes opisuje kot pesem njune zgodbe. »Moji dragi sem neizmerno hvaležen za vso podporo, ki mi jo daje vsak dan.« Posebnost nove skladbe je tudi videospot, v katerem se je prvič pojavila njegova partnerica. Njene identitete Maj kljub temu še ne razkriva, saj njen obraz ostaja skrit, gledalci pa jo lahko vidijo predvsem v silhueti med njunim skupnim plesom. Vrhovec sicer že šesti mesec zapored izdaja novo avtorsko skladbo. »Marsikdaj se mi zdi, da projekta ne bom speljal, a me ravno strogi roki vedno znova pripeljejo do tega, da najdem navdih.«